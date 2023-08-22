https://sputniknews.com.tr/20230822/zelenskiy-alternatif-tahil-koridorunu-korumak-icin-yunanistanin-yardimina-guveniyor-1074830576.html

Zelenskiy, ‘alternatif tahıl koridorunu’ korumak için Yunanistan'ın yardımına güveniyor

Zelenskiy, ‘alternatif tahıl koridorunu’ korumak için Yunanistan'ın yardımına güveniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ‘alternatif tahıl koridorunu’ korumak için hava savunma sistemleri konusunda Yunanistan'ın yardımına güvendiğini... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T14:00+0300

2023-08-22T14:00+0300

2023-08-22T14:00+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

yunanistan

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Karadeniz’de oluşturulan ‘alternatif tahıl koridorunu’ korumak için hava savunma sistemleri konusunda Yunanistan'ın yardımına güvendiğini söyledi.Zelenskiy, “Ukrayna, Karadeniz'de alternatif bir tahıl koridoru oluşturdu. Bu koridor işe yarayabilir, ancak çalışmasının istikrarlı olması için hava kalkanının güçlendirilmesini talep ediyoruz. Bize yardım ederseniz bunun Yunanistan'ın tüm Avrupa’nın güvenliğine ve özellikle de Karadeniz bölgesinin hava savunması ile korunmasına tarihi bir katkısı olabilir” diye konuştu.Yunanistan Cumhurbaşkanı ile de görüştüğüne dikkat çeken Zelenskiy, “Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile cephedeki mevcut durumu ve bölgedeki güvenlik durumunu tartıştık” ifadelerini kullandı.Ukrayna Deniz Kuvvetleri, 10 Ağustos'ta Ukrayna’nın Çernomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarına gelen ve bu limanlardan giden ticari gemiler için geçici koridorların açıldığını duyurmuştu.Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ise 16 Ağustos’ta Joseph Schulte adlı konteyner taşıyıcı geminin 30 bin tonun üzerinde yük ile 23 Şubat 2022’den beri bulunduğu Odessa limanından yola çıktığını açıklamıştı. Ukraynalı Bakan, bunun Odessa limanından 16 Temmuz’dan bu yana çıkan ilk gemi olduğunu da ifade etmişti.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html

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