https://sputniknews.com.tr/20230822/sosyal-medyada-gundem-oldu-taksimde-para-sactilar-1074827786.html
Sosyal medyada gündem oldu: Taksim'de para saçtılar
Sosyal medyada gündem oldu: Taksim'de para saçtılar
Taksim’de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T12:12+0300
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türkiye
taksim
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Taksim’de para saçıldığı görüldü.Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıtırken etrafta bulunanlar paraları topladı.Sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/merkez-bankasindan-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahmini-1074736460.html
türkiye
taksim
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arap turist
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taksim, video
Sosyal medyada gündem oldu: Taksim'de para saçtılar
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Taksim’de Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkeğin para dağıtması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Taksim’de para saçıldığı görüldü.
Araplara özgü kıyafet giyen bir kadın ve erkek para dağıtırken etrafta bulunanlar paraları topladı.
Sosyal medyada yüzleri maskeli kişiler tarafından kalabalık arasında dolar fırlatıldığı şeklinde yer alan görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.