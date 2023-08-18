https://sputniknews.com.tr/20230818/merkez-bankasindan-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahmini-1074736460.html

Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası'ndan dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T10:31+0300

2023-08-18T10:31+0300

2023-08-18T10:31+0300

ekonomi

merkez bankası

anket

enflasyon

faiz

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Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 28.46 TL iken, bu anket döneminde 29.82 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31.44 TL ve 34.58 TL olarak gerçekleşti.Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18.94 iken, bu anket döneminde yüzde 19.34 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.17 iken bu anket döneminde yüzde 19.19 oldu.Enflasyon beklentisiKatılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43.82 iken, bu anket döneminde yüzde 59.46 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33.21 iken, bu anket döneminde yüzde 42.01 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19.04 ve yüzde 22.54 olarak gerçekleşti.

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