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https://sputniknews.com.tr/20230822/si-cin-uluslararasi-iliskileri-demokratiklestirme-surecini-surdurecek-1074842136.html
Şi: Çin, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme sürecini sürdürecek
Şi: Çin, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme sürecini sürdürecek
Çin lideri Şi Cinping, BRICS kapsamındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ve dünyanın çok kutupluluğunu teşvik... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi devam ediyor.Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, BRICS İş Forumu toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mektubunu okudu.Şi, “BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye, BRICS+ modelini genişletmeye, mal tedarikini aktif olarak destek vermeye, diğer biçimlenen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışma ve işbirliğini derinleştirmeye, dünyanın çok kutupluluğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/cin-lideri-si-brics-zirvesi-grubun-isbirligi-mekanizmasini-guclendirecek-1074826569.html
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şi cinping, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, brics, brics, brics zirvesi
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Şi: Çin, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme sürecini sürdürecek

21:40 22.08.2023
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Анна Раткогло
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Çin lideri Şi Cinping, BRICS kapsamındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ve dünyanın çok kutupluluğunu teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi devam ediyor.
Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, BRICS İş Forumu toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mektubunu okudu.
Şi, “BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye, BRICS+ modelini genişletmeye, mal tedarikini aktif olarak destek vermeye, diğer biçimlenen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışma ve işbirliğini derinleştirmeye, dünyanın çok kutupluluğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
DÜNYA
Çin lideri Şi: BRICS Zirvesi, grubun işbirliği mekanizmasını güçlendirecek
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