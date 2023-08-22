https://sputniknews.com.tr/20230822/si-cin-uluslararasi-iliskileri-demokratiklestirme-surecini-surdurecek-1074842136.html

Şi: Çin, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme sürecini sürdürecek

Şi: Çin, uluslararası ilişkileri demokratikleştirme sürecini sürdürecek

Çin lideri Şi Cinping, BRICS kapsamındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ve dünyanın çok kutupluluğunu teşvik... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T21:40+0300

2023-08-22T21:40+0300

2023-08-22T21:40+0300

dünya

şi cinping

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

brics

brics

brics zirvesi

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, "BRICS ve Afrika: Karşılıklı Hızlandırılmış Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapsayıcı Çok Taraflılık İçin Ortaklık" temasıyla düzenlenen 15. BRICS Zirvesi devam ediyor.Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, BRICS İş Forumu toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mektubunu okudu.Şi, “BRICS stratejik ortaklığını derinleştirmeye, BRICS+ modelini genişletmeye, mal tedarikini aktif olarak destek vermeye, diğer biçimlenen piyasalar ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışma ve işbirliğini derinleştirmeye, dünyanın çok kutupluluğunu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230822/cin-lideri-si-brics-zirvesi-grubun-isbirligi-mekanizmasini-guclendirecek-1074826569.html

güney afrika

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