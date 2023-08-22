https://sputniknews.com.tr/20230822/cin-lideri-si-brics-zirvesi-grubun-isbirligi-mekanizmasini-guclendirecek-1074826569.html
Çin lideri Şi: BRICS Zirvesi, grubun işbirliği mekanizmasını güçlendirecek
Çin lideri Şi: BRICS Zirvesi, grubun işbirliği mekanizmasını güçlendirecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başlayacak BRICS Zirvesi'nin gruptaki işbirliği mekanizmasını güçlendireceğini vurguladı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T11:32+0300
2023-08-22T11:32+0300
2023-08-22T11:32+0300
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15. BRICS Zirvesi için Johannesburg'a giden Şi, uçaktan inişinde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.Şi, karşılama sırasında "Yeni oluşan piyasalar ile gelişmekte olan büyük ülkeler arasında önemli bir işbirliği platformu olan BRICS işbirliği mekanizması, küresel ekonomik büyümeyi, küresel yönetişimin gelişmesini ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini destekleyen yapıcı bir güç haline geldi" dedi.Çin lideri, BRICS Zirvesi'nin BRICS işbirliği mekanizmasının gelişmesinde önemli bir aşama olacağını ve gelişmekte olan ülkelerin birliğini ve işbirliğini daha yüksek seviyeye çıkaracağını vurguladı.Modi: Zirve, Küresel Güney'in sorunlarının tartışılması için bir platform sağlayacakHindistan Başbakanı Narendra Modi de, BRICS Zirvesi'nin Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan Küresel Güney'in sorunlarının ele alınması için bir platform sağlayacağını belirtti.X hesabından açıklama yapan Modi, "Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika'ya gidiyorum. BRICS-Afrika Outreach ve BRICS Plus etkinliklerine de katılacağım. Zirve, Küresel Güney'in ve diğer kalkınma bölgelerinin sorunlarının istişare edilmesi için bir platform sağlayacak" ifadelerini kullandı.22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230822/brics-icinde-olup-bitenler-g7-icinde-olanlardan-daha-onemli-1074818617.html
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Çin lideri Şi: BRICS Zirvesi, grubun işbirliği mekanizmasını güçlendirecek
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Güney Afrika'nın ev sahipliğinde başlayacak BRICS Zirvesi'nin gruptaki işbirliği mekanizmasını güçlendireceğini vurguladı.
15. BRICS Zirvesi için Johannesburg'a giden Şi, uçaktan inişinde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.
Şi, karşılama sırasında "Yeni oluşan piyasalar ile gelişmekte olan büyük ülkeler arasında önemli bir işbirliği platformu olan BRICS işbirliği mekanizması, küresel ekonomik büyümeyi, küresel yönetişimin gelişmesini ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini destekleyen yapıcı bir güç haline geldi" dedi.
Çin lideri, BRICS Zirvesi'nin BRICS işbirliği mekanizmasının gelişmesinde önemli bir aşama olacağını ve gelişmekte olan ülkelerin birliğini ve işbirliğini daha yüksek seviyeye çıkaracağını vurguladı.
Modi: Zirve, Küresel Güney'in sorunlarının tartışılması için bir platform sağlayacak
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, BRICS Zirvesi'nin Asya, Afrika ve Latin Amerika'yı kapsayan Küresel Güney'in sorunlarının ele alınması için bir platform sağlayacağını belirtti.
X hesabından açıklama yapan Modi, "Johannesburg'daki BRICS Zirvesi'ne katılmak için Güney Afrika'ya gidiyorum. BRICS-Afrika Outreach ve BRICS Plus etkinliklerine de katılacağım. Zirve, Küresel Güney'in ve diğer kalkınma bölgelerinin sorunlarının istişare edilmesi için bir platform sağlayacak" ifadelerini kullandı.
22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.
Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.