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https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-maliye-bakani-siluanov-brics-odemeler-icin-dolara-alternatif-para-birimi-olusturmak-istiyor-1074846539.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS ülkelerinin ödemeler için dolara alternatif bir para birimi oluşturma imkanını istişare ettiğini söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Çin'in CGTN televizyonuna demeç veren Siluanov, BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette doların alternatifini oluşturma çabalarından bahsetti.Dolar ve euro gibi para birimlerinin varlıkların dondurulması, hesapların kapatılması gibi bazı riskler taşıdığının altını çizen Siluanov, bu tür para birimlerine güvenin yok olduğunu kaydetti.AB'de olduğu gibi ortak para biriminin söz konusu olmadığı açıklamasını da yapan Siluanov, ödemelerde dolara alternatif olacak bir para birimi üzerinde durduklarının altını çizdi.
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Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor

23:41 22.08.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Maliye Bakanı Anton Siluanov
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS ülkelerinin ödemeler için dolara alternatif bir para birimi oluşturma imkanını istişare ettiğini söyledi.
Çin'in CGTN televizyonuna demeç veren Siluanov, BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette doların alternatifini oluşturma çabalarından bahsetti.
Dolar ve euro gibi para birimlerinin varlıkların dondurulması, hesapların kapatılması gibi bazı riskler taşıdığının altını çizen Siluanov, bu tür para birimlerine güvenin yok olduğunu kaydetti.
"Dolayısıyla BRICS grubu kapsamında alternatif ödeme türleri oluşturma fırsatları arıyoruz. Her şeyden önce elbette ulusal para birimlerine bakıyoruz. Artık ticari ilişkilerin geliştirilmesinde asıl vurgu, ödemelerin ulusal para birimleriyle yapılması üzerinde" diye devam eden Siluanov, "Ortak ödeme sistemlerinin oluşturulmasını istişare etme fırsatı olduğunu gerçekten görüyoruz. Belki de bu, BRICS üyesi ülkeler arasındaki ödemelere yönelik bir para birimi olabilir" ifadelerini kullandı.
AB'de olduğu gibi ortak para biriminin söz konusu olmadığı açıklamasını da yapan Siluanov, ödemelerde dolara alternatif olacak bir para birimi üzerinde durduklarının altını çizdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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Putin: BRICS ülkeleri arasındaki mali işlemlerde geri dönülmez bir dedolarizasyon süreci sürüyor
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