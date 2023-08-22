https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-maliye-bakani-siluanov-brics-odemeler-icin-dolara-alternatif-para-birimi-olusturmak-istiyor-1074846539.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS ülkelerinin ödemeler için dolara alternatif bir para birimi oluşturma imkanını istişare ettiğini söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T23:41+0300

2023-08-22T23:41+0300

2023-08-22T23:41+0300

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Çin'in CGTN televizyonuna demeç veren Siluanov, BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette doların alternatifini oluşturma çabalarından bahsetti.Dolar ve euro gibi para birimlerinin varlıkların dondurulması, hesapların kapatılması gibi bazı riskler taşıdığının altını çizen Siluanov, bu tür para birimlerine güvenin yok olduğunu kaydetti.AB'de olduğu gibi ortak para biriminin söz konusu olmadığı açıklamasını da yapan Siluanov, ödemelerde dolara alternatif olacak bir para birimi üzerinde durduklarının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230822/putin-johannesburgdaki-brics-zirvesinde-konusma-yapiyor-1074836517.html

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