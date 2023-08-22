https://sputniknews.com.tr/20230822/rusya-maliye-bakani-siluanov-brics-odemeler-icin-dolara-alternatif-para-birimi-olusturmak-istiyor-1074846539.html
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS ülkelerinin ödemeler için dolara alternatif bir para birimi oluşturma imkanını istişare ettiğini söyledi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T23:41+0300
2023-08-22T23:41+0300
2023-08-22T23:41+0300
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Çin'in CGTN televizyonuna demeç veren Siluanov, BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette doların alternatifini oluşturma çabalarından bahsetti.Dolar ve euro gibi para birimlerinin varlıkların dondurulması, hesapların kapatılması gibi bazı riskler taşıdığının altını çizen Siluanov, bu tür para birimlerine güvenin yok olduğunu kaydetti.AB'de olduğu gibi ortak para biriminin söz konusu olmadığı açıklamasını da yapan Siluanov, ödemelerde dolara alternatif olacak bir para birimi üzerinde durduklarının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/putin-johannesburgdaki-brics-zirvesinde-konusma-yapiyor-1074836517.html
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brics zirvesi, brics, çin
brics zirvesi, brics, çin
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: BRICS, ödemeler için dolara alternatif para birimi oluşturmak istiyor
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BRICS ülkelerinin ödemeler için dolara alternatif bir para birimi oluşturma imkanını istişare ettiğini söyledi.
Çin'in CGTN televizyonuna demeç veren Siluanov, BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette doların alternatifini oluşturma çabalarından bahsetti.
Dolar ve euro gibi para birimlerinin varlıkların dondurulması, hesapların kapatılması gibi bazı riskler taşıdığının altını çizen Siluanov, bu tür para birimlerine güvenin yok olduğunu kaydetti.
"Dolayısıyla BRICS grubu kapsamında alternatif ödeme türleri oluşturma fırsatları arıyoruz. Her şeyden önce elbette ulusal para birimlerine bakıyoruz. Artık ticari ilişkilerin geliştirilmesinde asıl vurgu, ödemelerin ulusal para birimleriyle yapılması üzerinde" diye devam eden Siluanov, "Ortak ödeme sistemlerinin oluşturulmasını istişare etme fırsatı olduğunu gerçekten görüyoruz. Belki de bu, BRICS üyesi ülkeler arasındaki ödemelere yönelik bir para birimi olabilir" ifadelerini kullandı.
AB'de olduğu gibi ortak para biriminin söz konusu olmadığı açıklamasını da yapan Siluanov, ödemelerde dolara alternatif olacak bir para birimi üzerinde durduklarının altını çizdi.