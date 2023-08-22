https://sputniknews.com.tr/20230822/rus-s-30-savas-ucagi-karadenizde-ukraynaya-ait-kesif-botunu-imha-etti-1074824339.html
Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti
Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesisleri yakınında ilerleyen Ukrayna'ya ait bir keşif botunu imha ettiğini duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T09:58+0300
2023-08-22T09:58+0300
2023-08-22T09:58+0300
ukrayna krizi
savaş uçağı
rus savaş uçağı
karadeniz
bot
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Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Karadeniz Filosu'nun Su-30SM uçağının mürettebatı, Karadeniz havzasındaki Rus gaz üretim tesislerinin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif botunu imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi.Ukrayna ordusu, son dönemde Karadeniz ve çevresinde insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Kırım'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-karar-alma-merkezlerinden-birini-vurdu-1072575922.html
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savaş uçağı, rus savaş uçağı, karadeniz, bot
savaş uçağı, rus savaş uçağı, karadeniz, bot
Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesisleri yakınında ilerleyen Ukrayna'ya ait bir keşif botunu imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Karadeniz Filosu'nun Su-30SM uçağının mürettebatı, Karadeniz havzasındaki Rus gaz üretim tesislerinin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif botunu imha etti" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Karadeniz ve çevresinde insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Kırım'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.