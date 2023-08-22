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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230822/rus-s-30-savas-ucagi-karadenizde-ukraynaya-ait-kesif-botunu-imha-etti-1074824339.html
Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti
Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesisleri yakınında ilerleyen Ukrayna'ya ait bir keşif botunu imha ettiğini duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T09:58+0300
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ukrayna krizi
savaş uçağı
rus savaş uçağı
karadeniz
bot
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Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Karadeniz Filosu'nun Su-30SM uçağının mürettebatı, Karadeniz havzasındaki Rus gaz üretim tesislerinin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif botunu imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi.Ukrayna ordusu, son dönemde Karadeniz ve çevresinde insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Kırım'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-karar-alma-merkezlerinden-birini-vurdu-1072575922.html
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savaş uçağı, rus savaş uçağı, karadeniz, bot
savaş uçağı, rus savaş uçağı, karadeniz, bot

Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti

09:58 22.08.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Multimedya arşivine gidinRus Su-30 savaş jetinden Karadeniz’de Fransa’ya ait 3 askeri uçağa önleme
Rus Su-30 savaş jetinden Karadeniz’de Fransa’ya ait 3 askeri uçağa önleme - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesisleri yakınında ilerleyen Ukrayna'ya ait bir keşif botunu imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Karadeniz Filosu'nun Su-30SM uçağının mürettebatı, Karadeniz havzasındaki Rus gaz üretim tesislerinin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif botunu imha etti" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi.

Ukrayna ordusu, son dönemde Karadeniz ve çevresinde insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Kırım'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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