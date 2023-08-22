https://sputniknews.com.tr/20230822/rus-s-30-savas-ucagi-karadenizde-ukraynaya-ait-kesif-botunu-imha-etti-1074824339.html

Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti

Rus S-30 savaş uçağı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait keşif botunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-30 savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesisleri yakınında ilerleyen Ukrayna'ya ait bir keşif botunu imha ettiğini duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T09:58+0300

2023-08-22T09:58+0300

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ukrayna krizi

savaş uçağı

rus savaş uçağı

karadeniz

bot

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Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Karadeniz Filosu'nun Su-30SM uçağının mürettebatı, Karadeniz havzasındaki Rus gaz üretim tesislerinin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif botunu imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, gelişme hakkında daha fazla bilgiye yer vermedi.Ukrayna ordusu, son dönemde Karadeniz ve çevresinde insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Kırım'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-karar-alma-merkezlerinden-birini-vurdu-1072575922.html

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savaş uçağı, rus savaş uçağı, karadeniz, bot