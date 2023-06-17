https://sputniknews.com.tr/20230617/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-karar-alma-merkezlerinden-birini-vurdu-1072575922.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karar alma merkezlerinden birini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karar alma merkezlerinden birini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezlerinden birine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 17.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-17T15:53+0300

2023-06-17T15:53+0300

2023-06-17T15:53+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve deniz bazlı, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine gruplar halinde atışlar yaptığı belirtildi.Açıklamada, “16 Haziran’da Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karar alma merkezlerinden birine hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Belirlenen hedef başarıyla vuruldu” denildi.Güney Donetsk, Zaporojye ve Donetsk yönleriAçıklamaya göre, önceki gün Ukrayna birlikleri Güney Donetsk, Zaporojye ve Donetsk yönlerinde saldırı girişimlerinde bulundu.Doğu Askeri Grubu birimleri, Ukrayna birliklerinin Vremevskiy bölgesindeki saldırılarını püskürterek 30 asker, 2 tank ve 1 piyade savaş aracını imha etti.Zaporojye yönünde 3 saldırıyı püskürten Rus birlikleri, ilerleyen düşman takviye güçlerine saldırarak 5 zırhlı savaş aracını yok etti.Ukrayna birliklerinin bu bölgelerdeki toplam kayıpları 235'in üzerinde asker, 4 tank, 2 piyade savaş aracı, 14 zırhlı araç, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve D-20 obüs olarak gerçekleşti.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimleri 7 saldırıyı püskürterek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 46. Hava Araçları Tugayı ve 109. Bölgesel Savunma Tugayı birimlerine ağır kayıplar verdirdi. Yaklaşık 340 Ukraynalı asker, 1 piyade savaş aracı, 2 zırhlı araç, 5 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.Kupyansk, Krasnıy Liman ve Herson yönleriKupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu savaşçıları, Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatına ağır darbe indirdi. Ukraynalı 40 asker, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 2 otomobil ve 2 D-30 obüsü imha edildi.Bu yönde ayrıca, bir sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri bastırıldı.Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 50 Ukraynalı asker, 1 piyade savaş aracı, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsü imha edildi.Herson yönünde de Ukrayna birliklerinin kayıpları yaklaşık 40 asker, 2 otomobil, 1 Giacint-B obüsü ve 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs oldu.Rus operasyonel-taktik ve hava birimleri ile füze birlikleri ve topçuları, son 24 saat içinde 103 noktadaki 97 topçu birimini, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirdi. İmha edilen teçhizat arasında, 2 adet P-18 hava hedeflerini tespit ve izleme radar istasyonu, S-300 hava savunma sistemi yönlendirme radarı yer aldı.DHC’deki Yampol bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 95. Hava Saldırı Tugayı taburunun komuta ve gözlem noktası imha edildi.Ayrıca Rus jetleri, Ukrayna’ya ait bir Mi-24 helikopterini düşürürken, hava savunma güçleri 6 HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sisteminin yanı sıra 16 insansız hava aracını imha etti.

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