https://sputniknews.com.tr/20230822/putinden-bayrak-gunu-kutlamasi-zafere-kadar-ilerlemek-uzere-ilham-vereceginden-eminim-1074831983.html
Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim
Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik ederek, bayrağın insanların zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğine olan... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T14:51+0300
2023-08-22T14:51+0300
2023-08-22T14:52+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya ulusal bayrak günü
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik etti ve bayrağın insanlara Rusya'nın ihtişamını savunmak üzere zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğinden emin olduğunu belirtti.Putin, “Elbette ki beyaz, mavi, kırmızı renklerdeki bayrağa karşı duygularımız çok özeldir. O, Büyük Petro tarafından bu sıfatla onaylanan resmi devlet bayrağımızdır. Üç renkli bayrak, 22 Ağustos 1991'de ülkemizin üzerine yeniden dalgalandı. Bu bayrakla nice güçlükleri ve sınamaları aştık, aslında ülkemizin egemenliğini geri getirdik” diye konuştu.Rus lider, “Rusya bin yıllık bir ülke ve medeniyettir, ulusal bayrağımız birliğimizin simgesidir. Eminim ki devlet bayrağı bize her zaman sadece ileriye, zafere kadar yürümemiz için, Rusya'nın ihtişamını savunmamız için ilham verecektir” ifadelerini kullandı.Rus bilim insanları Arktik Okyanusu’nun buzlarında 1.423 metrekarelik bayrak açtıRusya Ulusal Bayrak günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Arktik Okyanusu’nda çalışan Rus bilim insanları da kutlamalara katılarak, okyanus buzlarının üzerinde 1.423 metrekarelik bayrak açtı.Etkinlik, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nün bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Buza dayanıklı kundağı motorlu ‘Kuzey Kutbu’ platformundan ve Akademik Tryoşnikov araştırma gemisinden 24 kutup araştırmacı uzman, Ka-32 helikopterinin gerçekleştirdiği iki seferle seçilen noktaya gelerek 1.423 metrekarelik Rus bayrağını buzların üzerinde açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-ukrayna-ordusu-moskova-ve-bolgesindeki-tesislere-ihali-saldiri-girisiminde-bulundu-1074766067.html
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vladimir putin, rusya, rusya ulusal bayrak günü
vladimir putin, rusya, rusya ulusal bayrak günü
Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim
14:51 22.08.2023 (güncellendi: 14:52 22.08.2023) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik ederek, bayrağın insanların zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğine olan güvenini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik etti ve bayrağın insanlara Rusya'nın ihtişamını savunmak üzere zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğinden emin olduğunu belirtti.
Putin, “Elbette ki beyaz, mavi, kırmızı renklerdeki bayrağa karşı duygularımız çok özeldir. O, Büyük Petro tarafından bu sıfatla onaylanan resmi devlet bayrağımızdır. Üç renkli bayrak, 22 Ağustos 1991'de ülkemizin üzerine yeniden dalgalandı. Bu bayrakla nice güçlükleri ve sınamaları aştık, aslında ülkemizin egemenliğini geri getirdik” diye konuştu.
Rus lider, “Rusya bin yıllık bir ülke ve medeniyettir, ulusal bayrağımız birliğimizin simgesidir. Eminim ki devlet bayrağı bize her zaman sadece ileriye, zafere kadar yürümemiz için, Rusya'nın ihtişamını savunmamız için ilham verecektir” ifadelerini kullandı.
Rus bilim insanları Arktik Okyanusu’nun buzlarında 1.423 metrekarelik bayrak açtı
Rusya Ulusal Bayrak günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Arktik Okyanusu’nda çalışan Rus bilim insanları da kutlamalara katılarak, okyanus buzlarının üzerinde 1.423 metrekarelik bayrak açtı.
Etkinlik, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nün bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Buza dayanıklı kundağı motorlu ‘Kuzey Kutbu’ platformundan ve Akademik Tryoşnikov araştırma gemisinden 24 kutup araştırmacı uzman, Ka-32 helikopterinin gerçekleştirdiği iki seferle seçilen noktaya gelerek 1.423 metrekarelik Rus bayrağını buzların üzerinde açtı.