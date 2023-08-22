Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230822/putinden-bayrak-gunu-kutlamasi-zafere-kadar-ilerlemek-uzere-ilham-vereceginden-eminim-1074831983.html
Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim
Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik ederek, bayrağın insanların zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğine olan... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T14:51+0300
2023-08-22T14:52+0300
dünya
vladimir putin
rusya
rusya ulusal bayrak günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_7100c49fb782d87e8eb01df8f97d646d.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik etti ve bayrağın insanlara Rusya'nın ihtişamını savunmak üzere zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğinden emin olduğunu belirtti.Putin, “Elbette ki beyaz, mavi, kırmızı renklerdeki bayrağa karşı duygularımız çok özeldir. O, Büyük Petro tarafından bu sıfatla onaylanan resmi devlet bayrağımızdır. Üç renkli bayrak, 22 Ağustos 1991'de ülkemizin üzerine yeniden dalgalandı. Bu bayrakla nice güçlükleri ve sınamaları aştık, aslında ülkemizin egemenliğini geri getirdik” diye konuştu.Rus lider, “Rusya bin yıllık bir ülke ve medeniyettir, ulusal bayrağımız birliğimizin simgesidir. Eminim ki devlet bayrağı bize her zaman sadece ileriye, zafere kadar yürümemiz için, Rusya'nın ihtişamını savunmamız için ilham verecektir” ifadelerini kullandı.Rus bilim insanları Arktik Okyanusu’nun buzlarında 1.423 metrekarelik bayrak açtıRusya Ulusal Bayrak günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Arktik Okyanusu’nda çalışan Rus bilim insanları da kutlamalara katılarak, okyanus buzlarının üzerinde 1.423 metrekarelik bayrak açtı.Etkinlik, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nün bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Buza dayanıklı kundağı motorlu ‘Kuzey Kutbu’ platformundan ve Akademik Tryoşnikov araştırma gemisinden 24 kutup araştırmacı uzman, Ka-32 helikopterinin gerçekleştirdiği iki seferle seçilen noktaya gelerek 1.423 metrekarelik Rus bayrağını buzların üzerinde açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-ukrayna-ordusu-moskova-ve-bolgesindeki-tesislere-ihali-saldiri-girisiminde-bulundu-1074766067.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_515af3eba2329a03f521d536af32cbc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, rusya ulusal bayrak günü
vladimir putin, rusya, rusya ulusal bayrak günü

Putin’den ‘Bayrak Günü’ kutlaması: Zafere kadar ilerlemek üzere ilham vereceğinden eminim

14:51 22.08.2023 (güncellendi: 14:52 22.08.2023)
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya lideri Vladimir Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik ederek, bayrağın insanların zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğine olan güvenini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus halkını Ulusal Bayrak Günü dolayısıyla tebrik etti ve bayrağın insanlara Rusya'nın ihtişamını savunmak üzere zafere kadar ilerlemesi için ilham vereceğinden emin olduğunu belirtti.
Putin, “Elbette ki beyaz, mavi, kırmızı renklerdeki bayrağa karşı duygularımız çok özeldir. O, Büyük Petro tarafından bu sıfatla onaylanan resmi devlet bayrağımızdır. Üç renkli bayrak, 22 Ağustos 1991'de ülkemizin üzerine yeniden dalgalandı. Bu bayrakla nice güçlükleri ve sınamaları aştık, aslında ülkemizin egemenliğini geri getirdik” diye konuştu.
Rus lider, “Rusya bin yıllık bir ülke ve medeniyettir, ulusal bayrağımız birliğimizin simgesidir. Eminim ki devlet bayrağı bize her zaman sadece ileriye, zafere kadar yürümemiz için, Rusya'nın ihtişamını savunmamız için ilham verecektir” ifadelerini kullandı.

Rus bilim insanları Arktik Okyanusu’nun buzlarında 1.423 metrekarelik bayrak açtı

Rusya Ulusal Bayrak günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Arktik Okyanusu’nda çalışan Rus bilim insanları da kutlamalara katılarak, okyanus buzlarının üzerinde 1.423 metrekarelik bayrak açtı.
Etkinlik, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü’nün bilim insanları tarafından gerçekleştirildi. Buza dayanıklı kundağı motorlu ‘Kuzey Kutbu’ platformundan ve Akademik Tryoşnikov araştırma gemisinden 24 kutup araştırmacı uzman, Ka-32 helikopterinin gerçekleştirdiği iki seferle seçilen noktaya gelerek 1.423 metrekarelik Rus bayrağını buzların üzerinde açtı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
19 Ağustos, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала