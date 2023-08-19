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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-ukrayna-ordusu-moskova-ve-bolgesindeki-tesislere-ihali-saldiri-girisiminde-bulundu-1074766067.html
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T16:14+0300
2023-08-19T16:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları (İHA) saldırı girişiminde bulundu, saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile etkisiz hale getirildi.Açıklamada, “İnsansız hava aracı, nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edildi, elektronik harp sistemleri ile bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Putilkovo yerleşimi yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerine yer verildi.Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saat 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Rusya’nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildiği, olayda yaralanan olmadığı, herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisi verildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha)

Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu

16:14 19.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları (İHA) saldırı girişiminde bulundu, saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, “İnsansız hava aracı, nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edildi, elektronik harp sistemleri ile bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Putilkovo yerleşimi yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerine yer verildi.
Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saat 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Rusya’nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildiği, olayda yaralanan olmadığı, herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisi verildi.
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