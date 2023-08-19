https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-ukrayna-ordusu-moskova-ve-bolgesindeki-tesislere-ihali-saldiri-girisiminde-bulundu-1074766067.html
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T16:14+0300
2023-08-19T16:14+0300
2023-08-19T16:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
insansız hava aracı (iha)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları (İHA) saldırı girişiminde bulundu, saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile etkisiz hale getirildi.Açıklamada, “İnsansız hava aracı, nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edildi, elektronik harp sistemleri ile bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Putilkovo yerleşimi yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerine yer verildi.Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saat 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Rusya’nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildiği, olayda yaralanan olmadığı, herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisi verildi.
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha)
Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları (İHA) saldırı girişiminde bulundu, saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, “İnsansız hava aracı, nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edildi, elektronik harp sistemleri ile bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Putilkovo yerleşimi yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerine yer verildi.
Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saat 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Rusya’nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildiği, olayda yaralanan olmadığı, herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisi verildi.