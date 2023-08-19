https://sputniknews.com.tr/20230819/rusya-ukrayna-ordusu-moskova-ve-bolgesindeki-tesislere-ihali-saldiri-girisiminde-bulundu-1074766067.html

Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna ordusu Moskova ve bölgesindeki tesislere İHA’lı saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA’lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T16:14+0300

2023-08-19T16:14+0300

2023-08-19T16:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları (İHA) saldırı girişiminde bulundu, saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri ile etkisiz hale getirildi.Açıklamada, “İnsansız hava aracı, nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edildi, elektronik harp sistemleri ile bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Putilkovo yerleşimi yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı, tahribat oluşmadı” ifadelerine yer verildi.Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saat 14.00 (TSİ ile aynı) sularında Rusya’nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildiği, olayda yaralanan olmadığı, herhangi bir tahribat oluşmadığı bilgisi verildi.

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ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha)