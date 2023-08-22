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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230822/prof-dr-alper-senerden-turkiye-icin-eris-varyanti-uyarisi-tarih-verdi-1074823523.html
Prof. Dr. Alper Şener'den Türkiye için Eris varyantı uyarısı: Tarih verdi
Prof. Dr. Alper Şener'den Türkiye için Eris varyantı uyarısı: Tarih verdi
Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa ülkeleri ve ABD yaygın olarak görülmeye başladığını belirterek, "Eylül ayı... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T09:29+0300
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türkiye
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eris
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varyant
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris’e (EG.5.1) ilişkin değerlendirmede bulundu.Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa ülkeleri ve ABD'de yaygın olarak görülmeye başladığına dikkate çeken Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de Eylül ayı sonlarında doğru Eris varyantı vakalarının görülmeye başlanabileceğini dikkat çekti.Eylül ayını işaret ettiŞener, “Birleşik Devletlerde yüzde 17’ye varan bir başvuru artışı ve hasta yatış oranlarında bir artış var. İngiltere’de yüzde 40’larda bir rakamlar telaffuz ediliyor. İrlanda’da da birkaç gün içerisinde yatış oranlarında bir artış oranı ön plana çıktı. İspanya yine İngiltere kaynaklı vaka sayılarında kısmi bir artışı Sağlık Bakanlığı aracılığıyla duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleriyle çok seyahat olduğu için bu varyant havuzundan etkilenmeme şansımız yok gibi görünüyor. Ama bizim bir avantajımız var. Hali hazırda iklim anlamında baktığımızda dışarıda vakit geçiren gruplar içerisindeyiz. Uzmanlar bu ülkelerdeki vaka sayılarındaki artışı daha çok konserlerde kalabalıklaşmaya ve ağırlıklı olarak sinemalara bağladılar. Türkiye’de ise bu süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. En azından Eylül ayı içerisinde belki 3’üncü, 4’üncü haftasından sonra karşı karşıya kalacağımız ya da göreceğimiz vaka sayılarında artış olabilir. Eylül ayından sonraki olan periyotta vaka sayılarının test pozitifleri yine artacaktır. Bu vakalarda ağır hastalık tablosu olup olmadığına göre değerlendirip, hibrit bağışıklamanın Türkiye’de vaka sayısı açısından bir avantaj, koruyuculuk yelpazesi açısından bir avantaj olup, olmayacağını göreceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/koronavirus-bilim-kurulu-uyesi-sener-turkiyede-kovid-19-vakalarinda-artis-gozlenmedi-1074820432.html
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koronavirüs, eris, türkiye, varyant
koronavirüs, eris, türkiye, varyant

Prof. Dr. Alper Şener'den Türkiye için Eris varyantı uyarısı: Tarih verdi

09:29 22.08.2023
© İHAKoronavirüs
Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA
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Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa ülkeleri ve ABD yaygın olarak görülmeye başladığını belirterek, "Eylül ayı içerisinde belki 3’üncü, 4’üncü haftasından sonra karşı karşıya kalacağımız ya da göreceğimiz vaka sayılarında artış olabilir” dedi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris’e (EG.5.1) ilişkin değerlendirmede bulundu.
Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in (EG.5.1), Avrupa ülkeleri ve ABD'de yaygın olarak görülmeye başladığına dikkate çeken Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’de Eylül ayı sonlarında doğru Eris varyantı vakalarının görülmeye başlanabileceğini dikkat çekti.

Eylül ayını işaret etti

Şener, “Birleşik Devletlerde yüzde 17’ye varan bir başvuru artışı ve hasta yatış oranlarında bir artış var. İngiltere’de yüzde 40’larda bir rakamlar telaffuz ediliyor. İrlanda’da da birkaç gün içerisinde yatış oranlarında bir artış oranı ön plana çıktı. İspanya yine İngiltere kaynaklı vaka sayılarında kısmi bir artışı Sağlık Bakanlığı aracılığıyla duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleriyle çok seyahat olduğu için bu varyant havuzundan etkilenmeme şansımız yok gibi görünüyor. Ama bizim bir avantajımız var. Hali hazırda iklim anlamında baktığımızda dışarıda vakit geçiren gruplar içerisindeyiz. Uzmanlar bu ülkelerdeki vaka sayılarındaki artışı daha çok konserlerde kalabalıklaşmaya ve ağırlıklı olarak sinemalara bağladılar. Türkiye’de ise bu süreç biraz daha uzayacak gibi görünüyor. En azından Eylül ayı içerisinde belki 3’üncü, 4’üncü haftasından sonra karşı karşıya kalacağımız ya da göreceğimiz vaka sayılarında artış olabilir. Eylül ayından sonraki olan periyotta vaka sayılarının test pozitifleri yine artacaktır. Bu vakalarda ağır hastalık tablosu olup olmadığına göre değerlendirip, hibrit bağışıklamanın Türkiye’de vaka sayısı açısından bir avantaj, koruyuculuk yelpazesi açısından bir avantaj olup, olmayacağını göreceğiz” dedi.
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmedi
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