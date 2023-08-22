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https://sputniknews.com.tr/20230822/lavrov-guney-afrikada-kendisini-karsilayan-danscilarla-dans-etti-1074830231.html
Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti
Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gitti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T13:27+0300
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dünya
sergey lavrov
vladimir putin
havaalanı
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15. BRICS Zirvesi'nde Rusya'yı temsil etmek üzere için Johannesburg'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, havaalanında ülkeye özgü dans grubu tarafından karşılandı.Güney Afrika halk dansı performansıyla selamlanan Lavrov, dansçıların arasına girerek onlarla kısa süre dans etti.22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230822/cin-lideri-si-brics-zirvesi-grubun-isbirligi-mekanizmasini-guclendirecek-1074826569.html
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sergey lavrov, vladimir putin, havaalanı
sergey lavrov, vladimir putin, havaalanı

Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti

13:27 22.08.2023
© FotoğrafSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Fotoğraf
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gitti.
15. BRICS Zirvesi'nde Rusya'yı temsil etmek üzere için Johannesburg'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, havaalanında ülkeye özgü dans grubu tarafından karşılandı.

Güney Afrika halk dansı performansıyla selamlanan Lavrov, dansçıların arasına girerek onlarla kısa süre dans etti.
22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.

Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
DÜNYA
Çin lideri Şi: BRICS Zirvesi, grubun işbirliği mekanizmasını güçlendirecek
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