https://sputniknews.com.tr/20230822/lavrov-guney-afrikada-kendisini-karsilayan-danscilarla-dans-etti-1074830231.html
Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti
Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gitti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T13:27+0300
2023-08-22T13:27+0300
2023-08-22T13:27+0300
dünya
sergey lavrov
vladimir putin
havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074830077_0:105:334:293_1920x0_80_0_0_43553572f00abc2e94d8e1671ccc09c6.png
15. BRICS Zirvesi'nde Rusya'yı temsil etmek üzere için Johannesburg'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, havaalanında ülkeye özgü dans grubu tarafından karşılandı.Güney Afrika halk dansı performansıyla selamlanan Lavrov, dansçıların arasına girerek onlarla kısa süre dans etti.22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230822/cin-lideri-si-brics-zirvesi-grubun-isbirligi-mekanizmasini-guclendirecek-1074826569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074830077_0:74:334:325_1920x0_80_0_0_86407996ebc5835f69de3e49fadd5297.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, vladimir putin, havaalanı
sergey lavrov, vladimir putin, havaalanı
Lavrov, Güney Afrika'da kendisini karşılayan dansçılarla dans etti
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gitti.
15. BRICS Zirvesi'nde Rusya'yı temsil etmek üzere için Johannesburg'a giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, havaalanında ülkeye özgü dans grubu tarafından karşılandı.
Güney Afrika halk dansı performansıyla selamlanan Lavrov, dansçıların arasına girerek onlarla kısa süre dans etti.
22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.
Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.