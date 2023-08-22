https://sputniknews.com.tr/20230822/kocatepe-camiinde-moda-cekimine-istenen-ceza-belli-oldu-1074832961.html

Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu

Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu

Ankara Kocatepe Camii'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa hakkında... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T15:06+0300

2023-08-22T15:06+0300

2023-08-22T15:06+0300

türkiye

cami

moda

kocatepe camii

ankara

hapis

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan şüpheliler hakkında 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.İddianamede, şüpheliler B.K ile E.C.'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekimi ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları ve şüphelilerin 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camisi'ne gittikleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, cami içerisinde farklı ortamların kullanıldığı, bir şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230815/kocatepe-camiindeki-moda-cekimine-iliskin-2-gozalti-1074654774.html

türkiye

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kocatepe camii

ankara

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