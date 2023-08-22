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Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Ankara Kocatepe Camii'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa hakkında... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T15:06+0300
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türkiye
cami
moda
kocatepe camii
ankara
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan şüpheliler hakkında 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.İddianamede, şüpheliler B.K ile E.C.'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekimi ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları ve şüphelilerin 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camisi'ne gittikleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, cami içerisinde farklı ortamların kullanıldığı, bir şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230815/kocatepe-camiindeki-moda-cekimine-iliskin-2-gozalti-1074654774.html
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cami, moda, kocatepe camii, ankara, hapis
cami, moda, kocatepe camii, ankara, hapis

Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu

15:06 22.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ankara Kocatepe Camii'nde çekilmiş fotoğraflarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa hakkında, dokuzar aydan 1 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama' suçundan şüpheliler hakkında 9'ar aydan 1'er yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede, şüpheliler B.K ile E.C.'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekimi ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları ve şüphelilerin 11 Ağustos tarihinde Ankara Kocatepe Camisi'ne gittikleri belirtildi.
Hazırlanan iddianamede, cami içerisinde farklı ortamların kullanıldığı, bir şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun değişik yerlerinin açık olmasının İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmadığı belirtildi.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
TÜRKİYE
Kocatepe Camii'ndeki moda çekimi sonrası yönetmen ve model gözaltında
15 Ağustos, 10:51
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