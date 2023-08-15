https://sputniknews.com.tr/20230815/kocatepe-camiindeki-moda-cekimine-iliskin-2-gozalti-1074654774.html
Kocatepe Camii'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
Kocatepe Camii'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan 2... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T10:51+0300
2023-08-15T10:51+0300
2023-08-15T11:04+0300
türkiye
kocatepe camii
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Kocatepe Camiisi'nde, cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kocatepe-camiindeki-fotograflari-cekilen-kadinin-kimligi-belirlendi-1074645365.html
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kocatepe camii
Kocatepe Camii'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
10:51 15.08.2023 (güncellendi: 11:04 15.08.2023) Abone ol
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kocatepe Camiisi'nde, cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.