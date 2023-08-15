https://sputniknews.com.tr/20230815/kocatepe-camiindeki-moda-cekimine-iliskin-2-gozalti-1074654774.html

Kocatepe Camii'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı

Kocatepe Camii'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan 2... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T10:51+0300

2023-08-15T10:51+0300

2023-08-15T11:04+0300

türkiye

kocatepe camii

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Kocatepe Camiisi'nde, cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, B.K. ile E.C.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230814/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kocatepe-camiindeki-fotograflari-cekilen-kadinin-kimligi-belirlendi-1074645365.html

türkiye

kocatepe camii

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kocatepe camii