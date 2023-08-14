https://sputniknews.com.tr/20230814/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kocatepe-camiindeki-fotograflari-cekilen-kadinin-kimligi-belirlendi-1074645365.html
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kocatepe Camii'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kocatepe Camii'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T21:32+0300
2023-08-14T21:32+0300
2023-08-14T21:33+0300
türkiye
ankara
kocatepe camii
sosyal medya
kadın
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.
türkiye
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ankara, kocatepe camii, sosyal medya, kadın
ankara, kocatepe camii, sosyal medya, kadın
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kocatepe Camii'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi
21:32 14.08.2023 (güncellendi: 21:33 14.08.2023) Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.