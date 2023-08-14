https://sputniknews.com.tr/20230814/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-kocatepe-camiindeki-fotograflari-cekilen-kadinin-kimligi-belirlendi-1074645365.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kocatepe Camii'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Kocatepe Camii'nde fotoğrafları çekilen kadının kimliği belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T21:32+0300

2023-08-14T21:32+0300

2023-08-14T21:33+0300

türkiye

ankara

kocatepe camii

sosyal medya

kadın

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'ndeki uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.

türkiye

ankara

kocatepe camii

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ankara, kocatepe camii, sosyal medya, kadın