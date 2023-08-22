https://sputniknews.com.tr/20230822/kayseride-deprem-1074829998.html
Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin Sarkız ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T13:24+0300
2023-08-22T13:24+0300
2023-08-22T13:28+0300
türkiye
deprem
afad
kayseri
artçı
fay hattı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/deprem-bolgesinde-elektrik-ve-gaz-borclarinin-silinmesi-icin-basvuru-suresi-uzatildi-1074823935.html
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deprem, afad, kayseri, artçı, fay hattı
deprem, afad, kayseri, artçı, fay hattı
Kayseri Sarız'da 4.7 büyüklüğünde deprem
13:24 22.08.2023 (güncellendi: 13:28 22.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin Sarkız ilçesinde meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.