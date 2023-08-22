https://sputniknews.com.tr/20230822/dolar-kuru-2720-liradan-islem-goruyor-1074823350.html

Dolar kuru 27.20 liradan işlem görüyor

Dolar kuru 27.20 liradan işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, euro 29,6630 liradan güne başladı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T09:24+0300

2023-08-22T09:24+0300

2023-08-22T09:24+0300

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Serbest piyasada 27,1980 liradan alınan dolar 27,2000 liradan satılıyor. 29,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6630 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,1630 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6090 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 660 lira, çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 725 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1899 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.796 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 84.39 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.39 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.061 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230821/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1074791929.html

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