https://sputniknews.com.tr/20230821/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1074791929.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1660 liradan, euro 29,5590 liradan haftaya başladı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T09:23+0300

2023-08-21T09:23+0300

2023-08-21T09:23+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 27,1640 liradan alınan dolar, 27,1660 liradan satılıyor. 29,5570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,5590 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 27,0990 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4600 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 649 lira, çeyrek altın 2 bin 672 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 656 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1889 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.513 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.087 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230818/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074734705.html

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dolar kuru bugün ne kadar?