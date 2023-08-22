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https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-yerlikaya-goreve-geldigimizden-bu-yana-25-bin-duzensiz-gocmen-geri-gonderildi-1074826409.html
Bakan Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi
Bakan Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikleri günden itibaren 66 bin düzensiz göçmenin... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T11:50+0300
2023-08-22T12:23+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
göç
kaçak göç
düzensiz göç
yasadışı göç
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göçmen
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabine toplantısı sonrasına gazeteciler ile bir araya geldi. Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya son dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son dönemde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek Türkiye’de düzenli göçmen sayıları ve son üç ayda yakalanan ve geri gönderilen düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı.‘Her şey farklı olacak’Yerlikaya “Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Bir yasal olanı, bir de yasal olmayanı. Düzenli göçmen sayısı 4 milyon 888 bin. Bunlar Suriyeli ve uluslararası koruma ve ikamet izinleri olanlar. Diğeri ise sınırdan kaçak geçmiş veya vizeli gelmiş ama vize süresi bitmiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak biz İstanbul’u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi. 1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.Kaçakçılara göz açtırılmıyorÖzellikle göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya 8 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Yerlikaya 8 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı” bilgisini paylaşmıştı.B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı düzenlemesi Basın toplantısında Bakan Yerlikaya'ya 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışma da soruldu. Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu.Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-88-bin-286-gocmen-var-1074023405.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, göç, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, göçmen, kaçak göçmenler, suriyeli göçmenler, türkiye
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, göç, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, göçmen, kaçak göçmenler, suriyeli göçmenler, türkiye

Bakan Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi

11:50 22.08.2023 (güncellendi: 12:23 22.08.2023)
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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Özel
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikleri günden itibaren 66 bin düzensiz göçmenin yakalandığını bunlardan 25 bininin geri gönderildiğini açıkladı. Yerlikaya organizatörlere yönelik operasyonlara da ağırlık verdiklerini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabine toplantısı sonrasına gazeteciler ile bir araya geldi. Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya son dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son dönemde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek Türkiye’de düzenli göçmen sayıları ve son üç ayda yakalanan ve geri gönderilen düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı.

‘Her şey farklı olacak’

Yerlikaya “Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Bir yasal olanı, bir de yasal olmayanı. Düzenli göçmen sayısı 4 milyon 888 bin. Bunlar Suriyeli ve uluslararası koruma ve ikamet izinleri olanlar. Diğeri ise sınırdan kaçak geçmiş veya vizeli gelmiş ama vize süresi bitmiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak biz İstanbul’u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi. 1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.

Kaçakçılara göz açtırılmıyor

Özellikle göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya 8 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Yerlikaya 8 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadaGöçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı” bilgisini paylaşmıştı.
İstanbul genelinde dün gerçekleştirilen düzensiz göçmenlere yönelik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
TÜRKİYE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var
26 Temmuz, 18:21

B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı düzenlemesi

Basın toplantısında Bakan Yerlikaya'ya 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışma da soruldu. Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu.

Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.
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