https://sputniknews.com.tr/20230822/bakan-yerlikaya-goreve-geldigimizden-bu-yana-25-bin-duzensiz-gocmen-geri-gonderildi-1074826409.html

Bakan Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi

Bakan Yerlikaya: Göreve geldiğimizden bu yana 25 bin düzensiz göçmen geri gönderildi

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikleri günden itibaren 66 bin düzensiz göçmenin... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T11:50+0300

2023-08-22T11:50+0300

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türkiye

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

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yasadışı göçmenler

göçmen

kaçak göçmenler

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kabine toplantısı sonrasına gazeteciler ile bir araya geldi. Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Yerlikaya son dönemde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son dönemde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek Türkiye’de düzenli göçmen sayıları ve son üç ayda yakalanan ve geri gönderilen düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı.‘Her şey farklı olacak’Yerlikaya “Göçmen kaçakçılığına ilişkin organizatörlere yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Bir yasal olanı, bir de yasal olmayanı. Düzenli göçmen sayısı 4 milyon 888 bin. Bunlar Suriyeli ve uluslararası koruma ve ikamet izinleri olanlar. Diğeri ise sınırdan kaçak geçmiş veya vizeli gelmiş ama vize süresi bitmiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak biz İstanbul’u pilot bölge yaptık ama geldiğimiz günden beri şu ana kadar 66 bin düzensiz göçmen yakalandı ve bunun 25 bini geri gönderildi. 1 Ekim’de İstanbul’daki geri gönderme merkezimiz bittiğinde, Türkiye çapında aynı anda çalışma yürüteceğiz. Her şey çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.Kaçakçılara göz açtırılmıyorÖzellikle göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarında devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya 8 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlattı. Yerlikaya 8 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı” bilgisini paylaşmıştı.B sınıfı ehliyet ile motosiklet kullanımı düzenlemesi Basın toplantısında Bakan Yerlikaya'ya 125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışma da soruldu. Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu.Ali Yerlikaya, tehlikeli motosiklet kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230726/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-88-bin-286-gocmen-var-1074023405.html

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