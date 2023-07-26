https://sputniknews.com.tr/20230726/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-88-bin-286-gocmen-var-1074023405.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var
Türkiye'de toplam 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelede azim ve kararlılığımız devam... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T18:21+0300
2023-07-26T18:21+0300
2023-07-26T18:21+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
göç
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.Bu operasyonlar sonucunda:1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."
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ali yerlikaya, göçmen, göç
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var
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Türkiye'de toplam 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelede azim ve kararlılığımız devam edecek" ifadelerini kullandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.
Bu operasyonlar sonucunda:
1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."