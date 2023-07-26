https://sputniknews.com.tr/20230726/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-88-bin-286-gocmen-var-1074023405.html

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türkiye'de 4 milyon 88 bin 286 göçmen var

Türkiye'de toplam 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelede azim ve kararlılığımız devam... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T18:21+0300

2023-07-26T18:21+0300

2023-07-26T18:21+0300

türkiye

ali yerlikaya

göçmen

göç

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen bilançosuyla ilgili rakamları paylaştı.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizde bugün itibarıyla; 4.888.286 göçmen bulunuyor. Bu kimselerin kim olduklarını, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Çünkü kayıt altındalar. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2.027 operasyon gerçekleştirdik.Bu operasyonlar sonucunda:1.124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160’ı hakkında adli kontrol kararı verildi.Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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