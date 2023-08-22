Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230822/artvinin-arhavi-ilcesinde-yollar-gole-dondu-meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1074826307.html
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Artvin'in kuzey ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T11:25+0300
2023-08-22T11:25+0300
yaşam
hava durumu
artvin
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074826151_0:338:900:844_1920x0_80_0_0_98f4b714ffe43aab8db22f40ba72dd8e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Arhavi'de su baskınlarıArtvin’de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074826151_0:254:900:929_1920x0_80_0_0_da8ddbef3ddc880fa486699203320f27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hava durumu, artvin, sel
hava durumu, artvin, sel

Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

11:25 22.08.2023
© İHAArtvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Artvin'in kuzey ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Arhavi'de su baskınları

Artvin’de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.

Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.
İtalya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2023
YAŞAM
Sıcaklıklar rekor kırıyor: Bugün beklenen hava durumu açıklandı
22 Temmuz, 10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала