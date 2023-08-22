https://sputniknews.com.tr/20230822/artvinin-arhavi-ilcesinde-yollar-gole-dondu-meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1074826307.html
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Artvin'in kuzey ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T11:25+0300
2023-08-22T11:25+0300
2023-08-22T11:25+0300
yaşam
hava durumu
artvin
sel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074826151_0:338:900:844_1920x0_80_0_0_98f4b714ffe43aab8db22f40ba72dd8e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Arhavi'de su baskınlarıArtvin’de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.
https://sputniknews.com.tr/20230722/sicakliklar-rekor-kiriyor-bugun-beklenen-hava-durumu-aciklandi-1073835873.html
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074826151_0:254:900:929_1920x0_80_0_0_da8ddbef3ddc880fa486699203320f27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hava durumu, artvin, sel
Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Abone ol
Artvin'in kuzey ilçeleri için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Arhavi ilçesinde gece etkili olan şiddetli yağmur su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler cadde ve sokakları göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Arhavi'de su baskınları
Artvin’de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.
Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.