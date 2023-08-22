https://sputniknews.com.tr/20230822/ankarada-kugulu-alt-gecidine-kamyon-dustu-1074831400.html
Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü
Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü
Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü, 2 kişi yaralandı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T14:23+0300
2023-08-22T14:23+0300
2023-08-22T14:56+0300
türkiye
ankara
alt geçit
trafik kazası
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html
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ankara, alt geçit, trafik kazası
ankara, alt geçit, trafik kazası
Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü
14:23 22.08.2023 (güncellendi: 14:56 22.08.2023) Abone ol
Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü, 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.