https://sputniknews.com.tr/20230822/ankarada-kugulu-alt-gecidine-kamyon-dustu-1074831400.html

Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü

Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü

Ankara'da Kuğulu Alt Geçidi'ne kamyon düştü, 2 kişi yaralandı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T14:23+0300

2023-08-22T14:23+0300

2023-08-22T14:56+0300

türkiye

ankara

alt geçit

trafik kazası

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde seyir halindeki kamyon, alt geçitteki hafif ticari aracın üzerine devrildi.Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon, yoldan çıkarak Kuğulu Altgeçidi'nde seyir halindeki 06 CBZ 93 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı, hafif ticari aracın ön tarafında hasar meydana geldi.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html

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ankara, alt geçit, trafik kazası