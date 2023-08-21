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https://sputniknews.com.tr/20230821/yunuslar-giresunda-tekneyle-yaristi-1074796660.html
Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı
Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı
Giresun’da tekne ile Giresun Adası’na doğru yola çıkan bir grup genç yunusların kendilerine yaptığı süprizle karşılaştı. Sayıları 15-20 taneyi bulan yunus... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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Giresun’da yaşayan Cemre Sarı arkadaşları ile birlikte yüzmek için tekneyle Giresun Adası’na doğru yola çıktı. Giresun açıklarında teknenin bir süre sonra çevresini saran yunus sürüsü Sarı ve arkadaşlarının bulunduğu tekne ile yarışmaya başladı. Teknedekiler o anları cep telefonu ile kaydetti. Cemre Sarı, ilk kez bu kadar çok yunusu bir arada gördüğünü belirterek "20-25 tane yunus bizi adaya kadar takip ettiler. Bu anı bizde ölümsüzleştirmek için kayda aldık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html
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Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı
Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı
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giresun, yunus, tekne, video
giresun, yunus, tekne, video

Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı

11:33 21.08.2023 (güncellendi: 11:40 21.08.2023)
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Giresun’da tekne ile Giresun Adası’na doğru yola çıkan bir grup genç yunusların kendilerine yaptığı süprizle karşılaştı. Sayıları 15-20 taneyi bulan yunus sürüsü tekneye Giresun Adası’na kadar eşlik ederken, o anlar teknedekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Giresun’da yaşayan Cemre Sarı arkadaşları ile birlikte yüzmek için tekneyle Giresun Adası’na doğru yola çıktı.
Giresun açıklarında teknenin bir süre sonra çevresini saran yunus sürüsü Sarı ve arkadaşlarının bulunduğu tekne ile yarışmaya başladı.
Teknedekiler o anları cep telefonu ile kaydetti. Cemre Sarı, ilk kez bu kadar çok yunusu bir arada gördüğünü belirterek "20-25 tane yunus bizi adaya kadar takip ettiler. Bu anı bizde ölümsüzleştirmek için kayda aldık" dedi.
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