https://sputniknews.com.tr/20230821/yunuslar-giresunda-tekneyle-yaristi-1074796660.html

Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı

Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı

Giresun’da tekne ile Giresun Adası’na doğru yola çıkan bir grup genç yunusların kendilerine yaptığı süprizle karşılaştı. Sayıları 15-20 taneyi bulan yunus... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

giresun

yunus

tekne

video

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Giresun’da yaşayan Cemre Sarı arkadaşları ile birlikte yüzmek için tekneyle Giresun Adası’na doğru yola çıktı. Giresun açıklarında teknenin bir süre sonra çevresini saran yunus sürüsü Sarı ve arkadaşlarının bulunduğu tekne ile yarışmaya başladı. Teknedekiler o anları cep telefonu ile kaydetti. Cemre Sarı, ilk kez bu kadar çok yunusu bir arada gördüğünü belirterek "20-25 tane yunus bizi adaya kadar takip ettiler. Bu anı bizde ölümsüzleştirmek için kayda aldık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html

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Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı Yunuslar Giresun’da tekneyle yarıştı 2023-08-21T11:33+0300 true PT0M21S

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giresun, yunus, tekne, video