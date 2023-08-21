https://sputniknews.com.tr/20230821/yunanistandaki-yanginlar-nedeniyle-gecislere-kapatilmisti-ipsala-sinir-kapisi-yeniden-acildi-1074792240.html
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatılmıştı: İpsala Sınır Kapısı yeniden açıldı
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatılmıştı: İpsala Sınır Kapısı yeniden açıldı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:41+0300
2023-08-21T09:41+0300
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türkiye
ipsala
ipsala sınır kapısı
ipsala gümrük
yangın
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Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.Bakanlık, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.Ne olmuştu?Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.Edirne Valiliği yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230820/ipsala-sinir-kapisi-yunanistandaki-yanginlar-nedeniyle-gecislere-kapatildi-1074781023.html
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ipsala, ipsala sınır kapısı, ipsala gümrük , yangın
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatılmıştı: İpsala Sınır Kapısı yeniden açıldı
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır" denildi.
Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Bakanlık, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Ne olmuştu?
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.
Edirne Valiliği yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.
Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.
Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.