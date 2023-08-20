https://sputniknews.com.tr/20230820/ipsala-sinir-kapisi-yunanistandaki-yanginlar-nedeniyle-gecislere-kapatildi-1074781023.html
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T18:06+0300
2023-08-20T18:06+0300
2023-08-20T18:06+0300
dünya
ipsala
ipsala sınır kapısı
türkiye
edirne valiliği
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İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ipsala
ipsala sınır kapısı
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ipsala, ipsala sınır kapısı, türkiye, edirne valiliği
ipsala, ipsala sınır kapısı, türkiye, edirne valiliği
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
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Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin yangın sebebi ile İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.
İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.