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https://sputniknews.com.tr/20230820/ipsala-sinir-kapisi-yunanistandaki-yanginlar-nedeniyle-gecislere-kapatildi-1074781023.html
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı
Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T18:06+0300
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ipsala sınır kapısı
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İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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ipsala, ipsala sınır kapısı, türkiye, edirne valiliği
ipsala, ipsala sınır kapısı, türkiye, edirne valiliği

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

18:06 20.08.2023
© MESUT ÇINAR-AW012341Yunanistan'daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Yunanistan'daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© MESUT ÇINAR-AW012341
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Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin yangın sebebi ile İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.
İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.
İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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