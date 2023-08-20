https://sputniknews.com.tr/20230820/ipsala-sinir-kapisi-yunanistandaki-yanginlar-nedeniyle-gecislere-kapatildi-1074781023.html

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı

Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilin... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T18:06+0300

2023-08-20T18:06+0300

2023-08-20T18:06+0300

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ipsala

ipsala sınır kapısı

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edirne valiliği

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İpsala Sınır Kapısı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ipsala

ipsala sınır kapısı

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ipsala, ipsala sınır kapısı, türkiye, edirne valiliği