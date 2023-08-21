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https://sputniknews.com.tr/20230821/yozgatta-yolcu-otobusu-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yaralilar-var-1074788350.html
Yozgat'ta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda can kaybı ve yaralılar var
Yozgat'ta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda can kaybı ve yaralılar var
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yine... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T05:27+0300
2023-08-21T06:33+0300
türkiye
yozgat
yolcu otobüsü
kaza
şarampol
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivas'tan İstanbul'a seyreden yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.Validen kazaya ilişkin açıklamaYozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıyla kaldıklarını söyledi.Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz" dedi.Kazananın nedenine ilişkin açıklamaBasın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:"İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek."
https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html
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Yozgat'ta yolcu otobüsü faciası: Çok sayıda can kaybı ve yaralılar var

05:27 21.08.2023 (güncellendi: 06:33 21.08.2023)
© AA / Ömer ErtuğrulYolcu otobüsü kaza
Yolcu otobüsü kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA / Ömer Ertuğrul
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

Validen kazaya ilişkin açıklama

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."
Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.
Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıyla kaldıklarını söyledi.
Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, "Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz" dedi.

Kazananın nedenine ilişkin açıklama

Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:
"İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek."
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