https://sputniknews.com.tr/20230821/yozgat-sorgundaki-yolcu-otobusu-kazasinda-hayatini-kaybeden-12-kisinin-son-goruntusu-ortaya-cikti-1074800164.html
Yozgat Sorgun'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin son görüntüsü ortaya çıktı
Yozgat Sorgun'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin son görüntüsü ortaya çıktı
Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yolcuların... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T12:57+0300
2023-08-21T12:57+0300
2023-08-21T12:57+0300
türkiye
yozgat
yolcu otobüsü
kaza
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Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.Kazadan yaralı kurtulanlar anlattıÖte yandan kazada yaralananlar olay anını anlattı. Yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.Burada açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim" dedi.'Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi'Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik" diye konuştu.Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230821/yozgatta-yolcu-otobusu-faciasi-cok-sayida-can-kaybi-ve-yaralilar-var-1074788350.html
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Yozgat Sorgun'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 12 kişinin son görüntüsü ortaya çıktı
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Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yolcuların perona geçip otobüse binme anları otogarın güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.
Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.
Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.
Kazadan yaralı kurtulanlar anlattı
Öte yandan kazada yaralananlar olay anını anlattı. Yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.
Burada açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim" dedi.
'Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi'
Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik" diye konuştu.
Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.
Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" ifadelerini kullandı.