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https://sputniknews.com.tr/20230821/trump-secim-tartismasi-programlarina-katilmayacak-ne-denli-basarili-bir-baskan-oldugum-biliniyor-1074794931.html
Trump, seçim tartışması programlarına katılmayacak: 'Ne denli başarılı bir başkan olduğum biliniyor'
Trump, seçim tartışması programlarına katılmayacak: 'Ne denli başarılı bir başkan olduğum biliniyor'
Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını açıkladı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T10:42+0300
2023-08-21T10:42+0300
dünya
donald trump
seçim
2024
abd senatosu
abd
joe biden
cumhuriyetçiler
başkan aday adayı
program
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, çarşamba ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti.Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump, "Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, 'kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme' teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, 'karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını' iddia etti, Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump dahil olmak üzere hiç kimse bu adaylığı henüz hak etmiş değil. Ortaya çıkmalı ve kazanmalısın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/trump-secimlerde-hile-yapildigina-iliskin-duzenleyecegi-basin-toplantisini-iptal-etti-1074758492.html
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donald trump, seçim, 2024, abd senatosu, abd, joe biden, cumhuriyetçiler, başkan aday adayı, program, tartışma
donald trump, seçim, 2024, abd senatosu, abd, joe biden, cumhuriyetçiler, başkan aday adayı, program, tartışma

Trump, seçim tartışması programlarına katılmayacak: 'Ne denli başarılı bir başkan olduğum biliniyor'

10:42 21.08.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDSEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi aday adayları arasında çarşamba başlayacak televizyon programı tartışmalarına katılmayacağını açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, çarşamba ilki düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan aday adayları tartışma programına katılmaya gerek görmediğini belirtti.
Cumhuriyetçi aday adaylarıyla yapılacak sonraki programlara da katılmayacağını kaydeden Trump, "Halk, benim kim olduğumu ve ne denli başarılı bir başkan olduğumu biliyor. Dolayısıyla bu tartışma programlarına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.
Trump, daha önce de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Neden yüzde 1, yüzde 2, hatta 0 olan kişilerin tüm gece bana sorularla saldırmasına izin vereyim ki?" sözleriyle bu tartışma programlarına katılımının kendisi için anlamsız olduğunu savunmuştu.
Öte yandan, Trump'ın Cumhuriyetçi rakipleri, eski Başkan'ın tartışma programlarına katılmamasının, 'kendilerini ikinci lig aday adayı gibi gösterme' teşebbüsü olduğu yönündeki endişelerini dile getirdi.
Aday adaylarından eski New Jersey Valisi Chris Christie, Trump'ın, 'karşılarına çıkmaya cesaretinin olmadığını' iddia etti, Florida Valisi Ron DeSantis'ın sözcüsü Andrew Romeo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump dahil olmak üzere hiç kimse bu adaylığı henüz hak etmiş değil. Ortaya çıkmalı ve kazanmalısın" ifadelerini kullandı.
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