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https://sputniknews.com.tr/20230819/trump-secimlerde-hile-yapildigina-iliskin-duzenleyecegi-basin-toplantisini-iptal-etti-1074758492.html
Trump, ‘seçimlerde hile yapıldığına' ilişkin düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti
Trump, ‘seçimlerde hile yapıldığına' ilişkin düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti
Eski ABD Başkanı Trump, Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığına" ilişkin iddiasıyla alakalı "yeni kanıtlar" sunmak için pazartesi... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
kanıt
donald trump
abd
abd
georgia
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'daki başkanlık seçimlerinde hile iddialarına ilişkin basın toplantısını iptal ettiğini açıkladı.Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, avukatının tavsiyesi üzerine basın toplantısını iptal etme kararı aldığını belirtti.Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da 15 Ağustos'ta konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinde yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlığa ilişkin "büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu" pazartesi New Jersey’de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını açıklayan Trump, "Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunmuştu.Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savunmuştu.Trump'a açılan son davaGeorgia'nın Atlanta kentinde "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.
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kanıt, donald trump, abd, abd, georgia, truth social
kanıt, donald trump, abd, abd, georgia, truth social

Trump, ‘seçimlerde hile yapıldığına' ilişkin düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti

00:50 19.08.2023
© AP Photo / John LocherDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / John Locher
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Eski ABD Başkanı Trump, Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığına" ilişkin iddiasıyla alakalı "yeni kanıtlar" sunmak için pazartesi düzenlemeyi planladığı basın toplantısını iptal etti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'daki başkanlık seçimlerinde hile iddialarına ilişkin basın toplantısını iptal ettiğini açıkladı.
Donald Trump, konuya ilişkin sosyal medya sitesinden yaptığı paylaşımda, avukatının tavsiyesi üzerine basın toplantısını iptal etme kararı aldığını belirtti.
Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da 15 Ağustos'ta konuya ilişkin paylaşım yapmıştı.
Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinde yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlığa ilişkin "büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu" pazartesi New Jersey’de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını açıklayan Trump, "Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunmuştu.
Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savunmuştu.

Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.
98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.
Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.
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