https://sputniknews.com.tr/20230821/suriyede-bir-f-35-savas-ucagi-rus-su-35-jetine-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074803042.html
Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı
Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı
Koalisyona ait bir F-35 savaş uçağının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bir Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığı belirtildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T14:07+0300
2023-08-21T14:07+0300
2023-08-21T14:07+0300
dünya
rusya
suriye
abd
f-16
f-35
su-35
uçak
tahrik
taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103464/28/1034642876_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_123da0980e512d10570f6839d801db6f.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit’in basın açıklamasında bildirdiği üzere ABD’nin liderliğindeki koalisyon gücüne ait bir F-35 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı.Kulit, “19 Ağustos günü saat 11.55'ten 12.03'e kadar Tanf bölgesinde yaklaşık 9.000 metre irtifada koalisyona ait bir F-35 savaş uçağı, Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş gerçekleştiren Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağına tehlikeli bir biçimde yaklaştı” ifadelerini kullandı.Rus pilotların yüksek profesyonellik seviyesi ortaya koyarak çarpışmayı önlemek için gerekli önlemleri zamanında aldıklarına dikkat çeken Kulit, “Koalisyon bu tür eylemlerle havada kaza ve olayların yaşanması için tehlikeli adımlar atıyor ve Suriye hava sahasındaki durumu kızıştırıyor” vurgusunu yaptı.Rus komutan, ‘koalisyon’ güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 16 kez ihlal ettiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103464/28/1034642876_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_aefbeb623cb7919a41e5a10c3ab66a68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, suriye, abd, f-16, f-35, su-35, uçak, tahrik, taciz, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, koalisyon güçleri, yakınlaşma, ihlal
rusya, suriye, abd, f-16, f-35, su-35, uçak, tahrik, taciz, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, koalisyon güçleri, yakınlaşma, ihlal
Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı
Abone ol
Koalisyona ait bir F-35 savaş uçağının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bir Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığı belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit’in basın açıklamasında bildirdiği üzere ABD’nin liderliğindeki koalisyon gücüne ait bir F-35 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı.
Kulit, “19 Ağustos günü saat 11.55'ten 12.03'e kadar Tanf bölgesinde yaklaşık 9.000 metre irtifada koalisyona ait bir F-35 savaş uçağı, Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş gerçekleştiren Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağına tehlikeli bir biçimde yaklaştı” ifadelerini kullandı.
Rus pilotların yüksek profesyonellik seviyesi ortaya koyarak çarpışmayı önlemek için gerekli önlemleri zamanında aldıklarına dikkat çeken Kulit, “Koalisyon bu tür eylemlerle havada kaza ve olayların yaşanması için tehlikeli adımlar atıyor ve Suriye hava sahasındaki durumu kızıştırıyor” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, ‘koalisyon’ güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 16 kez ihlal ettiğinin altını çizdi.