Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230821/suriyede-bir-f-35-savas-ucagi-rus-su-35-jetine-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074803042.html
Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı
Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı
Koalisyona ait bir F-35 savaş uçağının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bir Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığı belirtildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T14:07+0300
2023-08-21T14:07+0300
dünya
rusya
suriye
abd
f-16
f-35
su-35
uçak
tahrik
taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103464/28/1034642876_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_123da0980e512d10570f6839d801db6f.jpg
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit’in basın açıklamasında bildirdiği üzere ABD’nin liderliğindeki koalisyon gücüne ait bir F-35 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı.Kulit, “19 Ağustos günü saat 11.55'ten 12.03'e kadar Tanf bölgesinde yaklaşık 9.000 metre irtifada koalisyona ait bir F-35 savaş uçağı, Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş gerçekleştiren Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağına tehlikeli bir biçimde yaklaştı” ifadelerini kullandı.Rus pilotların yüksek profesyonellik seviyesi ortaya koyarak çarpışmayı önlemek için gerekli önlemleri zamanında aldıklarına dikkat çeken Kulit, “Koalisyon bu tür eylemlerle havada kaza ve olayların yaşanması için tehlikeli adımlar atıyor ve Suriye hava sahasındaki durumu kızıştırıyor” vurgusunu yaptı.Rus komutan, ‘koalisyon’ güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 16 kez ihlal ettiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/suriyede-rusyanin-su-35leri-ile-abdnin-f-35leri-arasinda-tehlikeli-yakinlasma-1074690651.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103464/28/1034642876_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_aefbeb623cb7919a41e5a10c3ab66a68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, abd, f-16, f-35, su-35, uçak, tahrik, taciz, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, koalisyon güçleri, yakınlaşma, ihlal
rusya, suriye, abd, f-16, f-35, su-35, uçak, tahrik, taciz, abd öncülüğündeki koalisyon güçleri, koalisyon güçleri, yakınlaşma, ihlal

Suriye’de bir F-35 savaş uçağı, Rus Su-35 jetine tehlikeli biçimde yaklaştı

14:07 21.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSu-35
Su-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Koalisyona ait bir F-35 savaş uçağının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bir Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştığı belirtildi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit’in basın açıklamasında bildirdiği üzere ABD’nin liderliğindeki koalisyon gücüne ait bir F-35 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-35 avcı uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı.
Kulit, “19 Ağustos günü saat 11.55'ten 12.03'e kadar Tanf bölgesinde yaklaşık 9.000 metre irtifada koalisyona ait bir F-35 savaş uçağı, Suriye'nin güney sınırında planlı uçuş gerçekleştiren Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait bir Su-35 uçağına tehlikeli bir biçimde yaklaştı” ifadelerini kullandı.
Rus pilotların yüksek profesyonellik seviyesi ortaya koyarak çarpışmayı önlemek için gerekli önlemleri zamanında aldıklarına dikkat çeken Kulit, “Koalisyon bu tür eylemlerle havada kaza ve olayların yaşanması için tehlikeli adımlar atıyor ve Suriye hava sahasındaki durumu kızıştırıyor” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, ‘koalisyon’ güçlerinin Rus tarafının onayını almadan insansız hava aracı (İHA) uçuşları gerçekleştirerek çatışmasızlık protokolünü 16 kez ihlal ettiğinin altını çizdi.
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
DÜNYA
Suriye'de, Rusya'nın Su-35'leri ile ABD'nin F-35'leri arasında tehlikeli yakınlaşma
16 Ağustos, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала