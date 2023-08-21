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https://sputniknews.com.tr/20230821/sukru-ozyildiz-yakaladigi-kapkacciyi-polise-teslim-etti-1074802622.html
Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, Galataport'ta turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Kapkaççıyı bırakmayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T14:02+0300
2023-08-21T14:03+0300
yaşam
oyuncu
kapkaç
şükrü özyıldız
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport’ta kapkaç olayına tanık oldu. Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre kapkaççının peşinden koştu. Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi. Çalınan eşyaları turistlere geri veren dizi oyuncusu Özyıldız, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu.Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/taksim-meydaninda-turist-kadina-kapkac-cay-bardagi-firlatip-celme-taktilar-1069035442.html
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oyuncu, kapkaç, şükrü özyıldız
oyuncu, kapkaç, şükrü özyıldız

Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti

14:02 21.08.2023 (güncellendi: 14:03 21.08.2023)
© İHAŞükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti
Şükrü Özyıldız yakaladığı kapkaççıyı polise teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA
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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, Galataport'ta turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı yakaladı. Kapkaççıyı bırakmayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün gittiği Galataport’ta kapkaç olayına tanık oldu. Turistin çantasından hırsızlık yapan kapkaççıyı gören Özyıldız, bir süre kapkaççının peşinden koştu. Daha sonra kapkaççıyı yakalayan Özyıldız, polis ekipleri gelene kadar hırsızın başında bekledi. Çalınan eşyaları turistlere geri veren dizi oyuncusu Özyıldız, polisler gelene kadar etkisiz hale getirdiği hırsızı kontrol altında tuttu.
Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahıs Talimhane’de esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı. Bölge Güven Timleri tarafından gözaltına alınan kapkaççı tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
TÜRKİYE
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar
1 Nisan, 13:15
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