https://sputniknews.com.tr/20230401/taksim-meydaninda-turist-kadina-kapkac-cay-bardagi-firlatip-celme-taktilar-1069035442.html

Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar

Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar

Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan şahıs... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T13:15+0300

2023-04-01T13:15+0300

2023-04-01T13:43+0300

türkiye

istanbul

turist

iran

taksim

kapkaç

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Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat bilerek ve kadının dalgınlığından yararlanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, kadın ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı. Talimhane’ye giren kapkaççıya, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri tarafından şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu Beşir H.Ç.A.’nın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/iranli-turisti-iranli-dukkan-sahibi-istanbulda-dolandirdi-1067358675.html

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istanbul, turist, iran, taksim, kapkaç