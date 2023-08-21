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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret
Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokol ziyaretinde bulundu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T16:43+0300
2023-08-21T16:43+0300
politika
aleksey yerhov
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
türkiye
rusya
dışişleri bakanlığı
görüşme
ikili görüşme
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya'da paylaştığı açıklamasında, "Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokol ziyaretinde bulundu. Taraflar, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuları ele aldı" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-washington-moskovaya-yardim-etmeyi-birakmasi-icin-ankarayi-yaptirimla-tehdit-ediyor-1074737391.html
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aleksey yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, türkiye, rusya, dışişleri bakanlığı, görüşme, ikili görüşme
aleksey yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, türkiye, rusya, dışişleri bakanlığı, görüşme, ikili görüşme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret

16:43 21.08.2023
© Fotoğraf : X/ @RusEmbTurkeyRusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Fotoğraf : X/ @RusEmbTurkey
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Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokol ziyaretinde bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya'da paylaştığı açıklamasında, "Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokol ziyaretinde bulundu. Taraflar, görüşmede ikili ve bölgesel gündemdeki güncel konuları ele aldı" ifadeleri kullanıldı.
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