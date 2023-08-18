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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-washington-moskovaya-yardim-etmeyi-birakmasi-icin-ankarayi-yaptirimla-tehdit-ediyor-1074737391.html
ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor
ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor
ABD'nin Rusya'nın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşabilmesi için Moskova'ya yardım eden Türkiye'ye karşı sert önlemler alabileceği ifade edildi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:22+0300
2023-08-18T11:22+0300
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ticaret
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Batılı bir kaynağa dayandırarak yer verdiği haberinde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı.Washington'un özel askeri harekat başladıktan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasından rahatsızlık duyduğunu belirten kaynak, ABD'nin Ankara'ya karşı yaptırımların artırılmasını da içeren sert önlemler almayı planlandığını ancak böyle bir senaryonun yaşanmasından kaçınmaya çalıştığını söyledi.ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya verilen desteğin sonuçları hakkında bildirimde bulunduğunu anlatan kaynak, Washington'un bu konuda Ankara'yla sürekli temas halinde olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ukraynadan-cikan-ilk-gemi-istanbul-bogazina-giris-yapti-1074734812.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, abd, ticaret, yaptırım, ambargo, tehdit, uyarı, wsj, wall street journal (wsj)
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, abd, ticaret, yaptırım, ambargo, tehdit, uyarı, wsj, wall street journal (wsj)

ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor

11:22 18.08.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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ABD'nin Rusya'nın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşabilmesi için Moskova'ya yardım eden Türkiye'ye karşı sert önlemler alabileceği ifade edildi.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Batılı bir kaynağa dayandırarak yer verdiği haberinde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı.

Washington'un özel askeri harekat başladıktan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasından rahatsızlık duyduğunu belirten kaynak, ABD'nin Ankara'ya karşı yaptırımların artırılmasını da içeren sert önlemler almayı planlandığını ancak böyle bir senaryonun yaşanmasından kaçınmaya çalıştığını söyledi.

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya verilen desteğin sonuçları hakkında bildirimde bulunduğunu anlatan kaynak, Washington'un bu konuda Ankara'yla sürekli temas halinde olduğunu aktardı.
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