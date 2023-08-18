https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-washington-moskovaya-yardim-etmeyi-birakmasi-icin-ankarayi-yaptirimla-tehdit-ediyor-1074737391.html
ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor
ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor
ABD'nin Rusya'nın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşabilmesi için Moskova'ya yardım eden Türkiye'ye karşı sert önlemler alabileceği ifade edildi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:22+0300
2023-08-18T11:22+0300
2023-08-18T11:22+0300
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ukrayna krizi
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ticaret
yaptırım
ukrayna krizi
ambargo
tehdit
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Batılı bir kaynağa dayandırarak yer verdiği haberinde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı.Washington'un özel askeri harekat başladıktan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasından rahatsızlık duyduğunu belirten kaynak, ABD'nin Ankara'ya karşı yaptırımların artırılmasını da içeren sert önlemler almayı planlandığını ancak böyle bir senaryonun yaşanmasından kaçınmaya çalıştığını söyledi.ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya verilen desteğin sonuçları hakkında bildirimde bulunduğunu anlatan kaynak, Washington'un bu konuda Ankara'yla sürekli temas halinde olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ukraynadan-cikan-ilk-gemi-istanbul-bogazina-giris-yapti-1074734812.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, abd, ticaret, yaptırım, ambargo, tehdit, uyarı, wsj, wall street journal (wsj)
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, abd, ticaret, yaptırım, ambargo, tehdit, uyarı, wsj, wall street journal (wsj)
ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor
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ABD'nin Rusya'nın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşabilmesi için Moskova'ya yardım eden Türkiye'ye karşı sert önlemler alabileceği ifade edildi.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Batılı bir kaynağa dayandırarak yer verdiği haberinde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı.
Washington'un özel askeri harekat başladıktan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasından rahatsızlık duyduğunu belirten kaynak, ABD'nin Ankara'ya karşı yaptırımların artırılmasını da içeren sert önlemler almayı planlandığını ancak böyle bir senaryonun yaşanmasından kaçınmaya çalıştığını söyledi.
ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya verilen desteğin sonuçları hakkında bildirimde bulunduğunu anlatan kaynak, Washington'un bu konuda Ankara'yla sürekli temas halinde olduğunu aktardı.