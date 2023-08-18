ABD basını: Washington, Moskova'ya yardım etmeyi bırakması için Ankara'yı yaptırımla tehdit ediyor

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Batılı bir kaynağa dayandırarak yer verdiği haberinde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalıştığını yazdı.



Washington'un özel askeri harekat başladıktan sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artmasından rahatsızlık duyduğunu belirten kaynak, ABD'nin Ankara'ya karşı yaptırımların artırılmasını da içeren sert önlemler almayı planlandığını ancak böyle bir senaryonun yaşanmasından kaçınmaya çalıştığını söyledi.



ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya verilen desteğin sonuçları hakkında bildirimde bulunduğunu anlatan kaynak, Washington'un bu konuda Ankara'yla sürekli temas halinde olduğunu aktardı.