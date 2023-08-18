https://sputniknews.com.tr/20230818/ukraynadan-cikan-ilk-gemi-istanbul-bogazina-giris-yapti-1074734812.html
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı'nda
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı'nda
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan ilk kez bir ticari gemi limandan ayrıldı. Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T09:37+0300
2023-08-18T09:37+0300
2023-08-18T09:37+0300
ukrayna
ukrayna krizi
tahıl
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
ukrayna krizi
gemi
batılı ülkeler
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Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılmasının ardından Ukrayna ilk ticari seferini gerçekleştirildi. TV100'de yer alan habere göre, Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/lukasenko-ukrayna-gorusmelerine-belarus-da-dahil-edilmeli-1074730555.html
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ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, gemi, batılı ülkeler, afrika, yoksul, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm), çekilme
ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, gemi, batılı ülkeler, afrika, yoksul, rusya, türkiye, birleşmiş milletler (bm), çekilme
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı'nda
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Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan ilk kez bir ticari gemi limandan ayrıldı. Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılmasının ardından Ukrayna ilk ticari seferini gerçekleştirildi. TV100'de yer alan habere göre, Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.
Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.