https://sputniknews.com.tr/20230818/ukraynadan-cikan-ilk-gemi-istanbul-bogazina-giris-yapti-1074734812.html

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı'nda

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan çıkan ilk gemi İstanbul Boğazı'nda

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan ilk kez bir ticari gemi limandan ayrıldı. Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T09:37+0300

2023-08-18T09:37+0300

2023-08-18T09:37+0300

ukrayna

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tahıl

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karadeniz tahıl koridoru

tahıl ihracatı

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Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden ayrılmasının ardından Ukrayna ilk ticari seferini gerçekleştirildi. TV100'de yer alan habere göre, Joseph Schulte adlı gemi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Şu anda boğazdan geçen gemi 24 Şubat'tan beri Ukrayna limanında demirli haldeydi.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230818/lukasenko-ukrayna-gorusmelerine-belarus-da-dahil-edilmeli-1074730555.html

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