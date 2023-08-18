https://sputniknews.com.tr/20230818/lukasenko-ukrayna-gorusmelerine-belarus-da-dahil-edilmeli-1074730555.html

Lukaşenko: Ukrayna görüşmelerine Belarus da dahil edilmeli

Lukaşenko: Ukrayna görüşmelerine Belarus da dahil edilmeli

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna görüşmelerine ülkesinin mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T00:42+0300

2023-08-18T00:42+0300

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ukrayna krizi

belarus

ukrayna

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

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Belarus lideri Lukaşenko, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya sınırımız var. Ülkenizde ve Batı'da söylendiği gibi neredeyse işgalci durumundayız. Bizim de orada çıkarlarımız var ve pozisyonumuz duyulmalı. Bu nedenle Belarus'un müzakere sürecine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ülkesinin Ukrayna'da savaşa katılmayı planlamadığını, ancak Rusya'ya yardım etmeye devam edeceğini belirten Lukaşenko, "Size 55 ülke yardım ederken Rusya’ya böyle açık şekilde sadece Belarus yardım ediyor" dedi.Ukrayna ordusunun Belarus sınırını geçmediği sürece, Belarus'un da "bu savaşa hiçbir zaman dahil olmayacağını" vurgulayan Lukaşenko, sözlerine şöyle devam etti: "Bir tek tehdit olabilir, ülkemize karşı saldırganlık. Eğer Polonya, Litvanya, Letonya tarafından ülkemize karşı saldırganlık başlarsa elimizde var olan her şeyi kullanarak karşılık vereceğiz. Elimizde bir şeyler var. Saldırı kabul edilemez olacak. Onlarla yarışmıyoruz. Polonya, Litvanya, Letonya, bunların arkasında NATO duruyor. Bunu elbette anlıyoruz. Güçler kıyaslanamaz. Ama onlara kabul edilemez darbe vuracağız ve onlar kabul edilemez zarar alacaklar. Güvenlik konseptimiz bunun üzerinde duruyor.”

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belarus, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr lukaşenko