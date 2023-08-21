Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230821/prof-dr-okan-tuysuzden-haritali-4-senaryo-olasi-marmara-depremi-istanbulu-boyle-vuracak-1074794770.html
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den haritalı 4 senaryo: Olası Marmara depremi İstanbul'u böyle vuracak
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den haritalı 4 senaryo: Olası Marmara depremi İstanbul'u böyle vuracak
Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ilişkin sosyal medya hesabından haritalı uyarılarda bulundu. Tüysüz... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T10:41+0300
2023-08-21T10:41+0300
türkiye
okan tüysüz
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c573a828c3ffb1446ac19164adb711be.jpg
Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili 4 farklı senaryo paylaştı. Paylaşımında haritalara da yer veren Tüysüz’ün senaryolarına göre, sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7.5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.Tüysüz, “Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın” dedi.4 senaryoyu açıkladıTüysüz’ün paylaşımları özetle şöyle:Senaryo 1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.Senaryo 2: Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.Senaryo 3: Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.Senaryo 4: Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır. Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kullanılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.
https://sputniknews.com.tr/20230802/prof-dr-tuysuzden-adana-uyarisi-riskli-faylarla-cevrili-ve-yapi-stoku-iyi-degil-1074296917.html
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0743da10d8acad6d207f18419fa8ce6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okan tüysüz, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul
okan tüysüz, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den haritalı 4 senaryo: Olası Marmara depremi İstanbul'u böyle vuracak

10:41 21.08.2023
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ilişkin sosyal medya hesabından haritalı uyarılarda bulundu. Tüysüz olası senaryolara da yer vererek büyüklüklerinin 6.9 ile 7.6 arasında değişebileceğini belirtti.
Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili 4 farklı senaryo paylaştı. Paylaşımında haritalara da yer veren Tüysüz’ün senaryolarına göre, sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7.5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.
Tüysüz, “Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın” dedi.

4 senaryoyu açıkladı

Tüysüz’ün paylaşımları özetle şöyle:
Senaryo 1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.
Senaryo 2: Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.
Senaryo 3: Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.
Senaryo 4: Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.
Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır. Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kullanılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'
2 Ağustos, 16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала