https://sputniknews.com.tr/20230821/prof-dr-okan-tuysuzden-haritali-4-senaryo-olasi-marmara-depremi-istanbulu-boyle-vuracak-1074794770.html

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den haritalı 4 senaryo: Olası Marmara depremi İstanbul'u böyle vuracak

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den haritalı 4 senaryo: Olası Marmara depremi İstanbul'u böyle vuracak

Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine ilişkin sosyal medya hesabından haritalı uyarılarda bulundu. Tüysüz... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T10:41+0300

2023-08-21T10:41+0300

2023-08-21T10:41+0300

türkiye

okan tüysüz

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

istanbul

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Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara’da beklenen depremin İstanbul’u nasıl etkileyeceğiyle ilgili 4 farklı senaryo paylaştı. Paylaşımında haritalara da yer veren Tüysüz’ün senaryolarına göre, sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde, Orta Marmara Fayı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde, Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa 7.5 büyüklüğünde, tüm faylar birlikte kırılırsa 7.6 büyüklüğünde deprem bekleniyor.Tüysüz, “Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın” dedi.4 senaryoyu açıkladıTüysüz’ün paylaşımları özetle şöyle:Senaryo 1: Sadece Adalar fayı kırılırsa 6.9 büyüklüğünde deprem beklenir (Şiddet değil). Tuzla ve Adalar'da zayıf zeminlerde yerel olarak IX şiddet değerlerine ulaşılır.Senaryo 2: Tekirdağ çukurluğu ile Yeşilköy açıkları arasında Orta Marmara fayı fay kırılırsa deprem büyüklüğü 7.2 olur, Büyükçekmece'den Eminönü'ne kadar sahile yakın alanlarda şiddet IX a, çok zayıf zeminlerde X değerine ulaşabilir.Senaryo 3: Batı ve Orta Marmara Fayı birlikte kırılırsa (zayıf ancak olası bir senaryo) deprem büyüklüğü 7.5, olası şiddet Mimarsinan-Eminönü sahiline paralel olarak 10-15 km boyunca ve Anadolu yakasının zayıf zeminlerinde IX ve üzeri olabilir.Senaryo 4: Tüm faylar (1912 depreminin Marmara içerisinde kırdığı yerler dahil) birlikteckırılırsa (zayıf, olasılık) deprem büyüklüğü 7.6 olur. Mimarsinan-Eminönü sahili boyunca 20 km, Anadolu yakasında 10 km lik bir şerit içinde zayıf zeminlerde şiddet IX ve üzeri olur.Bu haritaları sizi korkutmak amacı ile hazırlamadım, olasılıkları bilmek hazırlığın ilk aşamasıdır, amacım bilgilendirmek. Senaryolarda zaman faktörü yoktur, bugün yarın deprem olacak gibi algılanmasın. Bilinmezlikler ve farklı yorumlar çok fazladır. Modellerde çok sayıda varsayım kullanılmaktadır, kullanılan parametrelerde küçük bir değişiklik modelleri büyük ölçüde değiştirebilir, lütfen haritalara bakarken bu gerçeği hatırda tutun.

https://sputniknews.com.tr/20230802/prof-dr-tuysuzden-adana-uyarisi-riskli-faylarla-cevrili-ve-yapi-stoku-iyi-degil-1074296917.html

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marmara denizi

marmara bölgesi

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okan tüysüz, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul