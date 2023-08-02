https://sputniknews.com.tr/20230802/prof-dr-tuysuzden-adana-uyarisi-riskli-faylarla-cevrili-ve-yapi-stoku-iyi-degil-1074296917.html

Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'

Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'e göre Konya dahil Türkiye'nin hiçbir şehri deprem konusunda risksiz değil. Öte yandan uzun süredir suskun olan fayların varlığı... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T16:19+0300

2023-08-02T16:19+0300

2023-08-02T16:19+0300

türkiye

türkiye

deprem

okan tüysüz

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Dün Konya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir ve Erzurum da sallandı.Türkiye hala 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.Uzmanlar, Türkiye'nin risksiz olduğu düşünülen şehirlerinde de dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.6 Şubat depremlerinin stres yüklediği faylar konusunda uyarılarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bundan sonra yapılan hesaplamalarda bazı bölgelerde stres transferi tetiklemekte olabileceğini gösterdi.'Çok sayıda fay var'"Bu bölgede deprem olacaktır." diyerek uyarıda bulunan Tüysüz, "Bunlardan biri Çardak- Savrun bölgesinde yani sürgü Elbistan'a ve Kozan'a kadar burada çok sayıda fay var." dedi.Sismolojik olarak Konya'nın sakin bir yapısı olduğu iddialarına doğru bir düşünce olmadığını belirten Tüysüz, "Türkiye'de bilinen 85 deprem tane deprem üretme potansiyeli olan fay var. Konya'nın içerisinden diri fay var." diye konuştu.Tüysüz, şöyle devam etti:

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