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Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'
Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'e göre Konya dahil Türkiye'nin hiçbir şehri deprem konusunda risksiz değil. Öte yandan uzun süredir suskun olan fayların varlığı... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T16:19+0300
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türkiye
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deprem
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Dün Konya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir ve Erzurum da sallandı.Türkiye hala 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.Uzmanlar, Türkiye'nin risksiz olduğu düşünülen şehirlerinde de dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.6 Şubat depremlerinin stres yüklediği faylar konusunda uyarılarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bundan sonra yapılan hesaplamalarda bazı bölgelerde stres transferi tetiklemekte olabileceğini gösterdi.'Çok sayıda fay var'"Bu bölgede deprem olacaktır." diyerek uyarıda bulunan Tüysüz, "Bunlardan biri Çardak- Savrun bölgesinde yani sürgü Elbistan'a ve Kozan'a kadar burada çok sayıda fay var." dedi.Sismolojik olarak Konya'nın sakin bir yapısı olduğu iddialarına doğru bir düşünce olmadığını belirten Tüysüz, "Türkiye'de bilinen 85 deprem tane deprem üretme potansiyeli olan fay var. Konya'nın içerisinden diri fay var." diye konuştu.Tüysüz, şöyle devam etti:
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türkiye, deprem, okan tüysüz
türkiye, deprem, okan tüysüz

Prof. Dr. Tüysüz'den 'Adana' uyarısı: 'Riskli faylarla çevrili ve yapı stoku iyi değil'

16:19 02.08.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'e göre Konya dahil Türkiye'nin hiçbir şehri deprem konusunda risksiz değil. Öte yandan uzun süredir suskun olan fayların varlığı da tehlikeyi arttırıyor. Tüysüz, Adana'nın riskli faylarla çevrili olduğunu ifade ederken yapı stokunun iyi olmadığında da bahsetti.
Dün Konya'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir ve Erzurum da sallandı.
Türkiye hala 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Uzmanlar, Türkiye'nin risksiz olduğu düşünülen şehirlerinde de dikkatli olunması gerektiğini savunuyor.
6 Şubat depremlerinin stres yüklediği faylar konusunda uyarılarda bulunan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bundan sonra yapılan hesaplamalarda bazı bölgelerde stres transferi tetiklemekte olabileceğini gösterdi.

'Çok sayıda fay var'

"Bu bölgede deprem olacaktır." diyerek uyarıda bulunan Tüysüz, "Bunlardan biri Çardak- Savrun bölgesinde yani sürgü Elbistan'a ve Kozan'a kadar burada çok sayıda fay var." dedi.
Sismolojik olarak Konya'nın sakin bir yapısı olduğu iddialarına doğru bir düşünce olmadığını belirten Tüysüz, "Türkiye'de bilinen 85 deprem tane deprem üretme potansiyeli olan fay var. Konya'nın içerisinden diri fay var." diye konuştu.
Tüysüz, şöyle devam etti:

"Adana'nın konumuna baktığımız zaman çevresi faylarla çevrili. Bugün olmazsa başka bir fay, 50-100 yıl içinde Adana kötü zeminiyle gelecekte etkilenecek bir bölgedir. Bingöl Yedisu uzun zamandır 1700'den bugüne deprem olmamış Kuzey Anadolu'nun kırılmamış parçası. 7,2-7,3 deprem üretebilir. Kırılırsa Erzincan, Bingöl ve Tunceli'de ciddi etki yaratacaktır."

İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
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