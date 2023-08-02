https://sputniknews.com.tr/20230802/bakan-ozhaseki-istanbul-7-ve-uzeri-depremde-kocaman-hapishaneye-doner-1074292013.html
Bakan Özhaseki: İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner
Bakan Özhaseki: İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T14:10+0300
2023-08-02T14:10+0300
2023-08-02T14:15+0300
türkiye
istanbul
dönüşüm
kentsel dönüşüm
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, İstanbul'da bir taraftan rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.'İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner'İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" dedi.Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti" ifadelerini kullandı.
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istanbul, dönüşüm, kentsel dönüşüm, deprem
istanbul, dönüşüm, kentsel dönüşüm, deprem
Bakan Özhaseki: İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner
14:10 02.08.2023 (güncellendi: 14:15 02.08.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirterek, "İstanbul'un kentsel dönüşümü depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi. Özhaseki, "İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.
İstanbul depremine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, İstanbul'da bir taraftan rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.
'İstanbul, 7 ve üzeri depremde kocaman hapishaneye döner'
İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" dedi.
Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmaları da anlattı.
Deprem bölgesinde devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bunların içerisinde, 125 bin kişi konut, 21 bin kişi de ticari dükkan, vesaire yapmak için müracaat etmiş. En fazla müracaat şu anda Hatay'da var. Hatay'da 60 bin, Kahramanmaraş'ta 20 bin, Malatya'da 19 bin, Adıyaman'da 11 bin civarında vatandaşımız Yerinde Dönüşüme müracaat etti" ifadelerini kullandı.