Pompaya değil şarja yanaşan araç sahibi daha karlı çıkıyor

"Benzin ve dizelin litre fiyatlarındaki artışlar bu yakıtlarla çalışan otomobilin kullanım maliyetlerini yükseltirken, elektrikli otomobil avantajını korudu. Ağustos itibarıyla benzinli bir otomobilin yıllık tüketim maliyeti 50 bin TL’ye, dizel otomobilin 40 bin TL’ye ulaştı. Benzinli otomobilin yakıt gideri evden şarj edilen elektrikli otomobilin 7 katına çıktı. Elektrikli otomobiller evden şarjla yıllık ortalama 7 bin 200 TL, istasyondan şarjla yıllık ortalama 25 bin TL enerji harcıyor. Elektrikli otomobiller ise hem evden şarj olanağı hem de elektrik birim fiyatındaki tarifelerin belli olması nedeniyle tüketim maliyeti avantajını korudu. Örneğin, 88.5 kWh batarya kapasitesine ve 523 km sürüş menziline sahip bir elektrikli otomobil (Togg T10X), evden şarjla ortalama 200 TL’ye bataryasını doldururken, istasyondan şarjla ortalama 700 TL’ye dolum gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda, ayda 1.500 km yol yapan bir elektrikli otomobilin yıllık tüketim gideri evden şarjla sadece 7.200 TL oluyor. Hızlı şarj istasyonlarından şarj edildiğinde ise yıllık 25 bin 452 TL’lik tüketim gideriyle; benzinliye göre ortalama yüzde 50, dizele göre ortalama yüzde 40 fiyat avantajı sağlıyor."