https://sputniknews.com.tr/20230821/motorine-indirim-sonrasi-zam-geliyor-1074791484.html

Motorine indirim sonrası zam geliyor

Motorine indirim sonrası zam geliyor

Motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından 1 liralık fiyat artışı bekleniyor. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T09:10+0300

2023-08-21T09:10+0300

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ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. 18 Ağustos itibarıyla motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından zam geliyor. Motorin grubunda, 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira fiyat artışı bekleniyor.Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 37.66 TLMotorin fiyatı: 36.80 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 37.71 TLMotorin fiyatı: 36.84 TLAnkaraBenzin fiyatı: 38.24 TLMotorin fiyatı: 37.37 TLİzmirBenzin fiyatı: 38.30 TLMotorin fiyatı: 37.49 TL

https://sputniknews.com.tr/20230818/motorine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074733236.html

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motorin, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı