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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230821/motorine-indirim-sonrasi-zam-geliyor-1074791484.html
Motorine indirim sonrası zam geliyor
Motorine indirim sonrası zam geliyor
Motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından 1 liralık fiyat artışı bekleniyor. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. 18 Ağustos itibarıyla motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından zam geliyor. Motorin grubunda, 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira fiyat artışı bekleniyor.Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu YakasıBenzin fiyatı: 37.66 TLMotorin fiyatı: 36.80 TLİstanbul Avrupa YakasıBenzin fiyatı: 37.71 TLMotorin fiyatı: 36.84 TLAnkaraBenzin fiyatı: 38.24 TLMotorin fiyatı: 37.37 TLİzmirBenzin fiyatı: 38.30 TLMotorin fiyatı: 37.49 TL
https://sputniknews.com.tr/20230818/motorine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074733236.html
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motorin, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı
motorin, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı

Motorine indirim sonrası zam geliyor

09:10 21.08.2023 (güncellendi: 09:53 21.08.2023)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından 1 liralık fiyat artışı bekleniyor.
Döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. 18 Ağustos itibarıyla motorine yapılan 1 lira 52 kuruşluk indirimin ardından zam geliyor.
Motorin grubunda, 22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira fiyat artışı bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 37.66 TL
Motorin fiyatı: 36.80 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 37.71 TL
Motorin fiyatı: 36.84 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 38.24 TL
Motorin fiyatı: 37.37 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 38.30 TL
Motorin fiyatı: 37.49 TL
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
EKONOMİ
Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
18 Ağustos, 06:53
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