https://sputniknews.com.tr/20230818/motorine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074733236.html
Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından motorinde indirim pompa satış fiyatına yansıdı. Peki, 18 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T06:53+0300
2023-08-18T06:53+0300
2023-08-18T06:53+0300
ekonomi
motorin
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
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Döviz kurundaki değişikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken motorin grubuna indirim geldi. Motorin fiyatlarında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gerçekleşti.Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.83 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/zamlarin-ardindan-motorine-indirim-yolda-1074710430.html
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motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt
motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt
Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından motorinde indirim pompa satış fiyatına yansıdı. Peki, 18 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
Döviz kurundaki değişikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken motorin grubuna indirim geldi.
Motorin fiyatlarında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gerçekleşti.
Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.83 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.