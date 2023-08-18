https://sputniknews.com.tr/20230818/motorine-indirim-guncel-akaryakit-fiyatlari-1074733236.html

Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim: Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından motorinde indirim pompa satış fiyatına yansıdı. Peki, 18 Ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T06:53+0300

2023-08-18T06:53+0300

2023-08-18T06:53+0300

ekonomi

motorin

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

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Döviz kurundaki değişikler akaryakıta zam olarak yansımaya devam ederken motorin grubuna indirim geldi. Motorin fiyatlarında 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim gerçekleşti.Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.83 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230817/zamlarin-ardindan-motorine-indirim-yolda-1074710430.html

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motorin, benzin, benzin fiyatları, akaryakıt