https://sputniknews.com.tr/20230817/zamlarin-ardindan-motorine-indirim-yolda-1074710430.html
Zamların ardından motorine indirim yolda
Zamların ardından motorine indirim yolda
Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:01+0300
2023-08-17T10:01+0300
2023-08-17T10:01+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Motorine gelen zamların ardından 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.Motorine 11 Ağustos'ta 1.80 TL zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1074680929.html
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motorin, benzin, akaryakıt
motorin, benzin, akaryakıt
Zamların ardından motorine indirim yolda
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Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Motorine gelen zamların ardından 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.
Motorine 11 Ağustos'ta 1.80 TL zam gelmişti.