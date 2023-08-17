https://sputniknews.com.tr/20230817/zamlarin-ardindan-motorine-indirim-yolda-1074710430.html

Zamların ardından motorine indirim yolda

Zamların ardından motorine indirim yolda

Motorine 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T10:01+0300

2023-08-17T10:01+0300

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ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

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Akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor. Motorine gelen zamların ardından 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.Güncel fiyatlarGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.Motorine 11 Ağustos'ta 1.80 TL zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230816/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1074680929.html

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motorin, benzin, akaryakıt