https://sputniknews.com.tr/20230821/photoshopun-mimari-john-warnock-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1074805400.html

Photoshop'un mimarı John Warnock 82 yaşında hayatını kaybetti

Photoshop'un mimarı John Warnock 82 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe’un kurucu ortağı ve Photoshop’un mimarı John Warnock, 82 yaşında yaşamını yitirdi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T16:08+0300

2023-08-21T16:08+0300

2023-08-21T16:09+0300

yaşam

adobe

photoshop

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iş adamı

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Charles Geschke ile birlikte 1982 yılında dünyanın önde gelen yazılım şirketi Adobe'yi kuran John Warnock, 82 yaşında öldü. Warnock'un ölüm haberini, Adobe CEO'su Shantanu Narayen duyurdu.Şirketteki çalışanlara e-posta gönderen Narayen "Sevgili kurucu ortağımız Dr. John Warnock'un 82 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. John'un dehası ve teknolojik yenilikleri dünyayı değiştirdi. Onlarca yıldır ilham kaynağı olduğu Adobe topluluğu ve sektör için üzücü bir gün" ifadesinde bulundu. Warnock, ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.John Warnock kimdir?Photoshop'un mimarı olan Warnock, Adobe'nin PDF dosya formatı ile birlikte Acrobat, Premiere Pro ve Illustrator programlarının geliştirilmesinde rol oynadı. Warnock, Amerikalı bir bilgisayar bilimcisi, mucit ve teknoloji iş adamıydı. Warnock, CEO olarak 2000 yılında emekli olduktan sonra 2017 yılına kadar Geschke ile yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye devam etmişti. Warnock, teknolojik yenilikleriyle dünyayı değiştirdiği ve sektör için ilham kaynağı olduğu için birçok ödülün ve onur derecesinin sahibi olmuştu.

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