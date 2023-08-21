https://sputniknews.com.tr/20230821/olumlere-neden-olan-et-yiyen-bakteri-ulkeyi-alarma-gecirdi-olagan-ustu-tehlikeli-1074800324.html

Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'

Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'

ABD'li yetkililere göre, Florida'da et yiyen bir bakteri olarak da bilinen 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi "bakteriyel... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T13:05+0300

2023-08-21T13:05+0300

2023-08-21T13:07+0300

ölü

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vaka sayısı

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tehlike

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ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan 'et yiyen bir bakteri' nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kabusa dönüştü.Sağlık yetkilileri tarafından 'vibrio vulnificus' bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin 'bakteriyel enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.Geçen yıl bölgede 'anormal derecede yüksek' olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.'Olağanüstü tehlikeli'Bakteriyi 'olağanüstü tehlikeli' olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:

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