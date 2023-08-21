Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230821/olumlere-neden-olan-et-yiyen-bakteri-ulkeyi-alarma-gecirdi-olagan-ustu-tehlikeli-1074800324.html
Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'
Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'
ABD'li yetkililere göre, Florida'da et yiyen bir bakteri olarak da bilinen 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi "bakteriyel... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:05+0300
2023-08-21T13:07+0300
ölü
ölü bulundu
abd
et yiyen bakteri
plaj
yaşam
vaka
vaka sayısı
salgın
tehlike
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg
ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan 'et yiyen bir bakteri' nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kabusa dönüştü.Sağlık yetkilileri tarafından 'vibrio vulnificus' bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin 'bakteriyel enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.Geçen yıl bölgede 'anormal derecede yüksek' olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.'Olağanüstü tehlikeli'Bakteriyi 'olağanüstü tehlikeli' olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230821/abdde-hilary-alarmi-84-yil-aradan-sonra-ilk-tropikal-firtina-vurdu-1074795303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101914/14/1019141451_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_670e74ab9ffc21ec0e209577f05e7157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ölü, ölü bulundu, abd, et yiyen bakteri, plaj, vaka, vaka sayısı, salgın, tehlike
ölü, ölü bulundu, abd, et yiyen bakteri, plaj, vaka, vaka sayısı, salgın, tehlike

Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'

13:05 21.08.2023 (güncellendi: 13:07 21.08.2023)
© AAAntibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu.
Antibiyotiklere dirençli 'süper bakteri geni' bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'li yetkililere göre, Florida'da et yiyen bir bakteri olarak da bilinen 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi "bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan 'et yiyen bir bakteri' nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kabusa dönüştü.
Sağlık yetkilileri tarafından 'vibrio vulnificus' bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.
Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin 'bakteriyel enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.
Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.
Geçen yıl bölgede 'anormal derecede yüksek' olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.

'Olağanüstü tehlikeli'

Bakteriyi 'olağanüstü tehlikeli' olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:
"Nadir görülmekle birlikte, vibrio bakterisi maalesef bu bölgeye ulaşmıştır ve olağanüstü tehlikeli olabilir. Araştırmalarımız devam ederken, tüm New Yorkluların tetikte olmaları ve açık yaralarını deniz suyundan korumak ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bakteriyi taşıyabilecek çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinden kaçınmak da dahil olmak üzere kendilerini ve sevdiklerini güvende tutmak için sorumlu önlemler almaları kritik önem taşımaktadır."
ABD’de 'Hilary' alarmı: 84 yıl aradan sonra ilk tropikal fırtına vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
DÜNYA
ABD’de 'Hilary' alarmı: 84 yıl aradan sonra ilk tropikal fırtına vurdu
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала