https://sputniknews.com.tr/20230821/olumlere-neden-olan-et-yiyen-bakteri-ulkeyi-alarma-gecirdi-olagan-ustu-tehlikeli-1074800324.html
Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'
Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'
ABD'li yetkililere göre, Florida'da et yiyen bir bakteri olarak da bilinen 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi "bakteriyel... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:05+0300
2023-08-21T13:05+0300
2023-08-21T13:07+0300
ölü
ölü bulundu
abd
et yiyen bakteri
plaj
yaşam
vaka
vaka sayısı
salgın
tehlike
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg
ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan 'et yiyen bir bakteri' nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kabusa dönüştü.Sağlık yetkilileri tarafından 'vibrio vulnificus' bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin 'bakteriyel enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.Geçen yıl bölgede 'anormal derecede yüksek' olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.'Olağanüstü tehlikeli'Bakteriyi 'olağanüstü tehlikeli' olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230821/abdde-hilary-alarmi-84-yil-aradan-sonra-ilk-tropikal-firtina-vurdu-1074795303.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101914/14/1019141451_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_670e74ab9ffc21ec0e209577f05e7157.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ölü, ölü bulundu, abd, et yiyen bakteri, plaj, vaka, vaka sayısı, salgın, tehlike
ölü, ölü bulundu, abd, et yiyen bakteri, plaj, vaka, vaka sayısı, salgın, tehlike
Ölümlere neden olan 'et yiyen' bakteri ülkeyi alarma geçirdi: 'Olağanüstü tehlikeli'
13:05 21.08.2023 (güncellendi: 13:07 21.08.2023) Abone ol
ABD'li yetkililere göre, Florida'da et yiyen bir bakteri olarak da bilinen 26 "vibrio vulnificus" vakasının bildirilmesinin ardından beş kişi "bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'deki popüler bir tatil beldesi, bölgede bulunan 'et yiyen bir bakteri' nedeniyle beş kişinin ölmesinin ardından kabusa dönüştü.
Sağlık yetkilileri tarafından 'vibrio vulnificus' bakterisinin ABD'nin Florida eyaletinin Tampa Körfezi bölgesindeki plajlarda tespit edildiği bildirildi.
Bakterinin, deride parçalanma ve bir deri enfeksiyonuna neden olabileceğini kaydeden yetkililer, bu yıl Florida'da 26 vakanın rapor edilmesinin ardından beş kişinin 'bakteriyel enfeksiyon' nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vakalar, Ian (Hurrican) Kasırgası sırasında okyanusta meydana gelen kanalizasyon sızıntısıyla ilişkilendirildi.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre bakterinin hayatta kalmak için tuza ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle ılık, acı deniz suyunda bulunabileceğini ve yaz aylarında daha hızlı büyüyeceğini kaydeden yetkililer, açık yaraları, kesikleri veya sıyrıkları olanların denize girmemesi tavsiyesinde bulundu.
Bakterinin, kan dolaşımını istila ederek ateş, titreme, kan basıncında düşme ve kabarcıklı cilt lezyonları gibi semptomlarla hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi.
Geçen yıl bölgede 'anormal derecede yüksek' olarak nitelendirilen 74 vaka ve 17 ölüm vakası görülmüştü.
'Olağanüstü tehlikeli'
Bakteriyi 'olağanüstü tehlikeli' olarak tanımlayan ve halka bakteriye karşı önlem almaları çağrısı yapan New York Valisi Kathy Hochul, şunları kaydetti:
"Nadir görülmekle birlikte, vibrio bakterisi maalesef bu bölgeye ulaşmıştır ve olağanüstü tehlikeli olabilir. Araştırmalarımız devam ederken, tüm New Yorkluların tetikte olmaları ve açık yaralarını deniz suyundan korumak ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bakteriyi taşıyabilecek çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinden kaçınmak da dahil olmak üzere kendilerini ve sevdiklerini güvende tutmak için sorumlu önlemler almaları kritik önem taşımaktadır."