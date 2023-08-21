https://sputniknews.com.tr/20230821/abdde-hilary-alarmi-84-yil-aradan-sonra-ilk-tropikal-firtina-vurdu-1074795303.html

ABD’de 'Hilary' alarmı: 84 yıl aradan sonra ilk tropikal fırtına vurdu

ABD’de 'Hilary' alarmı: 84 yıl aradan sonra ilk tropikal fırtına vurdu

Hilary fırtınası, Meksika'nın Baja Kaliforniya bölgesinin ardından ABD’nin California eyaletine ulaştı. Bu, eyaletin 84 yıldaki ilk tropikal fırtınası. Ulusal... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T11:34+0300

2023-08-21T11:34+0300

2023-08-21T11:34+0300

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Tropik fırtına Hilary, Meksika’nın Baja Kaliforniya yarımadasından ölümcül bir güçle geçtikten sonra Kaliforniya’ya varışını gerçekleştirirken, Pazar günü Los Angeles’ın doğusunda ve batısında şiddetli sellere yol açtı.Yerel saatle 20.00’deki haber bültenlerinde yetkililer, ABD'nin güneybatısındaki bazı kesimlerde ve Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde olası 'yaşamı tehdit eden sel' uyarılarını sürdürdüler.Şu an, Hilary fırtınası California boyunca kuzey-kuzeybatı yönünde ilerliyor. Fırtınanın Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgarların özellikle yüksek arazilerde kuvvetli olabileceği konusunda uyardı. BBC Kuzey Amerika muhabiri Peter Bowes, “Los Angeles bölgesinde yaşadığım 27 yılı aşkın süredir, yaz aylarında yağmurun çiselediğinden fazlası nadir görüldü. Yılın bu zamanlarında normalde yaşamı tehdit eden sellerden değil, orman yangınlarından endişe ederiz” diyor.

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abd, tropikal bölgeler, tropikal kasırga, fırtına, tropik fırtına, kaliforniya, meksika, sel