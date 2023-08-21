https://sputniknews.com.tr/20230821/ispanyaya-fifa-kadinlar-dunya-kupasini-getiren-golu-atti-mactan-sonra-babasinin-oldugunu-ogrendi-1074792631.html

İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü attı, maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi

İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü attı, maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi

İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü atan Olga Carmona'nın final karşılaşmasından sonra babasının öldüğünü öğrendiği belirtildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T09:47+0300

2023-08-21T09:47+0300

2023-08-21T09:49+0300

yaşam

fifa

fifa başkanı gianni infantino

kadınlar

fifa kadınlar dünya kupası

futbol

ölüm

taciz

ispanya milli takımı

avustralya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074775738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd4c49eaf42e5eac66e8f6f10129ffbf.jpg

İspanya Milli Takımı'nın sol beki, takımı pazar günü Avustralya'daki finalde İngiltere'yi 1-0'la geçerken tek golü kaydetti. Karşılaşmanın ardından İspanya Futbol Federasyonu, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Carmona'nın babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.Federasyon açıklamasında, "Oyuncu haberi Dünya Kupası finalinden sonra aldı. En içten duygularla Olga ve ailesini bu acı dolu anda kucaklıyoruz. Seni seviyoruz Olga, artık İspanya futbol tarihindesin" denildi.Futbol Birliği Başkanı Rubiales'ten skandal hareketÖte yandan İspanyol Futbol Birliği Başkanı Luis Rubiales, kupa töreninde Jennifer Hermoso'yu öptüğü için eleştirildi.Tören sırasında Rubiales'in FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan madalyasını aldıktan sonra İspanya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunu havaya kaldırıp dudaklarından öptüğü görüldü.İspanyol televizyonu La 1'e konuşan Hermoso, "Bu hoşuma gitmedi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230821/1074786256.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa, fifa başkanı gianni infantino, kadınlar, fifa kadınlar dünya kupası, futbol, ölüm, taciz, ispanya milli takımı, avustralya, cinsel taciz