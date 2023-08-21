https://sputniknews.com.tr/20230821/ispanyaya-fifa-kadinlar-dunya-kupasini-getiren-golu-atti-mactan-sonra-babasinin-oldugunu-ogrendi-1074792631.html
İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü attı, maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü attı, maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü atan Olga Carmona'nın final karşılaşmasından sonra babasının öldüğünü öğrendiği belirtildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:47+0300
2023-08-21T09:47+0300
2023-08-21T09:49+0300
yaşam
fifa
fifa başkanı gianni infantino
kadınlar
fifa kadınlar dünya kupası
futbol
ölüm
taciz
ispanya milli takımı
avustralya
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İspanya Milli Takımı'nın sol beki, takımı pazar günü Avustralya'daki finalde İngiltere'yi 1-0'la geçerken tek golü kaydetti. Karşılaşmanın ardından İspanya Futbol Federasyonu, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Carmona'nın babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.Federasyon açıklamasında, "Oyuncu haberi Dünya Kupası finalinden sonra aldı. En içten duygularla Olga ve ailesini bu acı dolu anda kucaklıyoruz. Seni seviyoruz Olga, artık İspanya futbol tarihindesin" denildi.Futbol Birliği Başkanı Rubiales'ten skandal hareketÖte yandan İspanyol Futbol Birliği Başkanı Luis Rubiales, kupa töreninde Jennifer Hermoso'yu öptüğü için eleştirildi.Tören sırasında Rubiales'in FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan madalyasını aldıktan sonra İspanya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunu havaya kaldırıp dudaklarından öptüğü görüldü.İspanyol televizyonu La 1'e konuşan Hermoso, "Bu hoşuma gitmedi" dedi.
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fifa, fifa başkanı gianni infantino, kadınlar, fifa kadınlar dünya kupası, futbol, ölüm, taciz, ispanya milli takımı, avustralya, cinsel taciz
fifa, fifa başkanı gianni infantino, kadınlar, fifa kadınlar dünya kupası, futbol, ölüm, taciz, ispanya milli takımı, avustralya, cinsel taciz
İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü attı, maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
09:47 21.08.2023 (güncellendi: 09:49 21.08.2023) Abone ol
İspanya'ya FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı getiren golü atan Olga Carmona'nın final karşılaşmasından sonra babasının öldüğünü öğrendiği belirtildi.
İspanya Milli Takımı'nın sol beki, takımı pazar günü Avustralya'daki finalde İngiltere'yi 1-0'la geçerken tek golü kaydetti. Karşılaşmanın ardından İspanya Futbol Federasyonu, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Carmona'nın babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyon açıklamasında, "Oyuncu haberi Dünya Kupası finalinden sonra aldı. En içten duygularla Olga ve ailesini bu acı dolu anda kucaklıyoruz. Seni seviyoruz Olga, artık İspanya futbol tarihindesin" denildi.
Futbol Birliği Başkanı Rubiales'ten skandal hareket
Öte yandan İspanyol Futbol Birliği Başkanı Luis Rubiales, kupa töreninde Jennifer Hermoso'yu öptüğü için eleştirildi.
Tören sırasında Rubiales'in FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan madalyasını aldıktan sonra İspanya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusunu havaya kaldırıp dudaklarından öptüğü görüldü.
İspanyol televizyonu La 1'e konuşan Hermoso, "Bu hoşuma gitmedi" dedi.