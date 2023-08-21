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Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi
Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, yunanistan, yangın söndürme, yangın, dedeağaç
фото, fotoğraf, yunanistan, yangın söndürme, yangın, dedeağaç

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

00:23 21.08.2023 (güncellendi: 00:24 21.08.2023)
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Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta dün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta dün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yunanistan’ın Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta dün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç&#x27;ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü. - Sputnik Türkiye
2/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi. - Sputnik Türkiye
3/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.

© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. - Sputnik Türkiye
4/13
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
5/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı.

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos&#x27;a kadar ulaştı. - Sputnik Türkiye
6/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Bölgede acil durum ilan edildi.

Bölgede acil durum ilan edildi. - Sputnik Türkiye
7/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Bölgede acil durum ilan edildi.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye
8/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi&#x27;nde tedavi altına alındı. - Sputnik Türkiye
9/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. - Sputnik Türkiye
10/13
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Edirne Valiliği dün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Edirne Valiliği dün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı&#x27;ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu. - Sputnik Türkiye
11/13
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Edirne Valiliği dün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu.

© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı&#x27;nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti. - Sputnik Türkiye
12/13
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS

Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti.

© İHA / ALEXANDROS BELTES

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan&#x27;a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı&#x27;na yönelmişti. - Sputnik Türkiye
13/13
© İHA / ALEXANDROS BELTES

Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

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