https://sputniknews.com.tr/20230821/mustafa-varank-musk-ve-zuckerbergi-yagli-gurese-cagirdi-1074800367.html
Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe çağırdı
Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe çağırdı
Eski Bakan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" gündemde olan Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i, Türkiye'ye davet ederek... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T12:57+0300
2023-08-21T12:57+0300
2023-08-21T12:57+0300
yaşam
mustafa varank
elon musk
mark zuckerberg
güreş
dövüş
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Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" tartışmasına, AK Partili Varank da dahil oldu.Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ikiliye "Er Meydanı"na çıkma çağrısı yaptı.X hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet ederek, yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaştı. Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/elon-musktan-zuckerberg-ile-kafes-dovusu-icin-gladyator-imasi-karsilasma-kolezyumda-mi-olacak-1074566880.html
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mustafa varank, elon musk, mark zuckerberg, güreş, dövüş
mustafa varank, elon musk, mark zuckerberg, güreş, dövüş
Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe çağırdı
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Eski Bakan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" gündemde olan Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i, Türkiye'ye davet ederek "Er Meydanı"na çağırdı.
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" tartışmasına, AK Partili Varank da dahil oldu.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ikiliye "Er Meydanı"na çıkma çağrısı yaptı.
X hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet ederek, yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaştı. Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.