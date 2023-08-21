https://sputniknews.com.tr/20230821/mustafa-varank-musk-ve-zuckerbergi-yagli-gurese-cagirdi-1074800367.html

Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe çağırdı

Mustafa Varank, Musk ve Zuckerberg'i yağlı güreşe çağırdı

Eski Bakan ve AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" gündemde olan Elon Musk ile Mark Zuckerberg'i, Türkiye'ye davet ederek... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T12:57+0300

2023-08-21T12:57+0300

2023-08-21T12:57+0300

yaşam

mustafa varank

elon musk

mark zuckerberg

güreş

dövüş

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Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk ile Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Antik Roma temasıyla "kafes dövüşü" tartışmasına, AK Partili Varank da dahil oldu.Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, ikiliye "Er Meydanı"na çıkma çağrısı yaptı.X hesabından paylaşım yapan Varank, Musk ve Zuckerberg'i Türkiye'ye davet ederek, yağlı güreşlerden bir fotoğraf paylaştı. Varank, "Bu işi hakkıyla yapmanız için sizi Türkiye'deki 'Er Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/elon-musktan-zuckerberg-ile-kafes-dovusu-icin-gladyator-imasi-karsilasma-kolezyumda-mi-olacak-1074566880.html

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mustafa varank, elon musk, mark zuckerberg, güreş, dövüş