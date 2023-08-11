https://sputniknews.com.tr/20230811/elon-musktan-zuckerberg-ile-kafes-dovusu-icin-gladyator-imasi-karsilasma-kolezyumda-mi-olacak-1074566880.html
Elon Musk'tan, Zuckerberg ile kafes dövüşü için 'gladyatör' iması: Karşılaşma Kolezyum'da mı olacak?
Elon Musk'tan, Zuckerberg ile kafes dövüşü için 'gladyatör' iması: Karşılaşma Kolezyum'da mı olacak?
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün nerede gerçekleşeceğini duyurdu. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanıyla görüşme yaptığını belirten Musk... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T16:24+0300
2023-08-11T16:24+0300
2023-08-11T16:35+0300
kolezyum
italya
elon musk
mark zuckerberg
dövüş
gladyatör
yaşam
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Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı. Musk, "Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar" ifadelerini kullandı.Böylelikle 26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerin İtalya olacağı duyuruldu. Musk'ın yaptığı kılıçlı 'Gladyatör' paylaşımı ve Antik Roma teması vurgusu, sosyal medya kullanıcılarının dövüşün 'Kolezyum'da mı yapılacak' sorusunu sormasına neden oldu. Fakat konu ile ilgili henüz kesin bir açıklama gelmedi.Musk erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamıştı. Musk, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/elon-musk-zuckerberg-ile-kafes-dovusu-oncesi-unlu-guresci-st-pierrele-idman-yapti-1073157596.html
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kolezyum, italya, elon musk, mark zuckerberg, dövüş, gladyatör
kolezyum, italya, elon musk, mark zuckerberg, dövüş, gladyatör
Elon Musk'tan, Zuckerberg ile kafes dövüşü için 'gladyatör' iması: Karşılaşma Kolezyum'da mı olacak?
16:24 11.08.2023 (güncellendi: 16:35 11.08.2023) Abone ol
Elon Musk, Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün nerede gerçekleşeceğini duyurdu. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanıyla görüşme yaptığını belirten Musk, dövüşün temasının Antik Roma gibi olacağını ve modern herhangi bir şeyin bulunmayacağını belirtti.
Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı. Musk, "Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar" ifadelerini kullandı.
Böylelikle 26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerin İtalya olacağı duyuruldu. Musk'ın yaptığı kılıçlı 'Gladyatör' paylaşımı ve Antik Roma teması vurgusu, sosyal medya kullanıcılarının dövüşün 'Kolezyum'da mı yapılacak' sorusunu sormasına neden oldu. Fakat konu ile ilgili henüz kesin bir açıklama gelmedi.
Musk erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamıştı. Musk, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" dedi.